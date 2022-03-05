ДобріІсторії. Дизайнер Лиза Спицина: «Начистила столько картофеля, что долго не буду ее есть»

В то время, когда Россия варварски вторглась на территорию Украины, и продолжает бомбить дома гражданского населения, народу очень нужны хорошие, добрые новости. Новый канал запускает новую рубрику – #ДобріІсторії. В ней мы будем рассказывать о деятельности наших врачей, волонтеров и просто обычных людей. Ведь хорошие новости столь важны в сложные времена.

Сегодня мы расскажем тебе историю одной киевлянки Елизаветы Спицыной, которая вынуждено переехала в другую часть страны, ведь Россия напала на ее дом.

С чего все началось

Еще недавно Лиза, как и все украинцы, сидела дома и планировала свою счастливую жизнь. Однако 24 февраля, когда российские ракеты полетели на украинские города, ее жизнь изменилась навсегда. Несколько дней Лиза не могла поверить, что это все реально и ни в коем случае не хотела покидать свой дом. Однако, когда ракеты полетели на дома гражданских, она поняла, что ее жизнь под угрозой. Поэтому они с мужем и некоторыми родственниками отправились в другую часть страны.

#ДобріІсторії: Доброе сердце украинских врачей

Жизнь в Ужгороде

– Здесь невозможно сидеть без дела. Все чувствуют ответственность и хотят помочь украинской армии поскорее победить. Очень сложно сидеть и спать, когда кто-то воюет за тебя. Поэтому я нашла несколько волонтерских организаций. Сначала я вязала маскировочные сетки, потом чистила картофель для наших защитников, начистила его столько, что теперь я долго не захочу его видеть и есть (смеется). Я могу быть спокойной только тогда, когда очень тяжело наработаю за день и приду без сил. Недавно я носила и отмывала огромные кастрюли от жира на накипи, в результате надорвала спину, но я же помогла, — рассказывает Лиза.

О пользе и работе

– Если ты чем-то занят, тебе психологически легче, потому что ты приносишь пользу и помогаешь. Тем более, здесь пока что я чувствую себя в безопасности, поэтому мне хочется помогать военным, — поделилась Лиза.

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Любимое дело

Лиза по образованию дизайнер интерьера. Однако в Киеве она не только помогала людям делать ремонты, но и была преподавателем рисования в школе, а также проводила мастер-классы по живописи для детей. Поэтому в новом городе она, конечно, обрадовалась возможности контактировать с детьми.

– Здесь очень много детей переселенцев из Киева, Харькова и других городов Украины. Им тоже психологически тяжело. Поэтому я купила им много красок, и мы с ними начали рисовать. Детки очень ценят внимание, и настроение сразу становится лучше, — рассказала Лиза.

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