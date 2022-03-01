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Эвакуация тяжелобольных людей: куда обращаться

Куда эвакуировать тяжелобольных людей

Куда эвакуировать тяжелобольных людей? Инструкция об эвакуации тяжелобольных людей, как и куда обращаться

24 февраля Россия напала на Украину. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории. Война продолжается уже пятый день: во многих областях ведутся ожесточенные бои героев Вооруженных сил Украины с российскими оккупантами, слышны звуки обстрелов и взрывов. Многие граждане вынуждены прятаться в укрытиях и бомбоубежищах с семьями и домашними животными. Есть и те, кто пытается покинуть эпицентры боевых действий. Как найти убежище в Украине и за границей, мы писали ранее. Теперь рассказываем, куда обращаться за помощью для эвакуации тяжелобольных людей. 

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Куда эвакуировать тяжелобольных людей? Инструкция к действиям

Поскольку логистика медикаментов, рабочий график аптек и возможность купить лекарственные средства могут быть ограничены, в этом материале от ОО «Эпипросвита»‎ и БО «‎Пациенты Украины»‎ собраны все детали: 

  • чем добраться до границы;
  • где и в каких городах можно остановиться в Украине при перемещении к границам (адреса и телефоны),
  • в какой стране вас готовы будут принять с вашим диагнозом.

Чем добраться до границы

Пассажирские перевозки «‎Луцк Экспресс» бесплатно перевозят людей. Рейсы осуществляют к границе с Польшей по таким маршрутам, как Луцк-Устилуг, Луцк-Угринов и Луцк-Ягодин.

Отправление автобусов из АС-1 в Луцке (ул. Конякина, 39). 

Получить информацию об отправке автобусов можно по номеру: +380509401616 и +380681396058.

При передвижении по Украине в сторону границ с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией можно остановиться в таких городах:

Где и в каких городах можно остановиться в Украине при перемещении к границам (адреса и телефоны)

ХМЕЛЬНИК

  • Где: Кординационная группа городского совета Хмельник, Винницкая обл.
    Тел: +380433822085
    Что: размещение в школах, детсадах – бесплатно или минимальная плата (места есть)
  • Где: Санаторий «Поділля», ул. Курортная, 2, Хмельник, Винницкая обл.
    Тел: +380637000500
    Что: 20 свободных 2-местных номеров, цена 600 грн/сутки (проживание+питание), от 5 суток, нужно бронировать.
  • Где: Санаторий «‎Преміум Поділля»,  ул. Курортная, 10, Хмельник, Винницкая обл.
    Тел: +380507414141
    Что: 15 свободных 2-местных номеров, цена 580 грн (проживание), 3-4-местных номера 620 грн, нужно бронировать.

НЕМИРОВ

  • Где: Санаторий «Авангард»‎, ул. Шевченко, 16, Немиров, Винницкая обл.
    Тел: +380972960631
    Что: 15 свободных 2-местных номеров, цена 420 грн/человека (проживание), бронь.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

  • Где: Кинотеатр им. Шевченко, ул. Проскуровская, 40
    Где: ул. З-Новая, 70/1
    Тел: +380638212793, +380979761929, +380503764725, +380503390122
  • Где: Клуб “СВ”, ул. Свободы, 1А
    Тел: +380687923479
  • Где: Кафе “Изюм”, ул. Подольская, 93
    Тел: +380674254545
  • Где: Хмельницкий национальный университет, ул. Институтская, 11
    Тел: +380979053027
    Где: Хмельницький електро-механічний коледж
    Тел: +380961199620
  • Где: Приватний будинок, Ружична,
    Тел: +380964830221
  • Где: Помещение «Укртелеком», ул. Проскуровская, 13
  • Где: Ресторан “Forrest”, ул. Проскуровская,  66/1
    Тел: +380980488488
  • Где: Хостел, Ружична
    Тел: +380979539901
  • Где: Дом, Озерная,
    Тел: +380977473178
  • Где: Фитнес-клуб «Спортленд», ул. Заречанская, 3
    Тел: +380986234939
  • Где: Ресторан “Цукерня Потоцьких”, ул. Грушевского, 66
    Тел: +380671213030
  • Где: ТЦ “Агора”, ул. Староконстантиновское шоссе 2/1 Б
    Тел: +380674454587
  • Где: Отделение Хмельницкого политехнического колледжа, ул. Проспект Мира 76/3ё
  • Где: Дом, Озерная
    Тел: +380967172097
  • Где: Спа-центр «Kamelot», ул. Львовское шоссе, 74
    Тел: +380974628777, +380677280868
  • Где: Частный лицей «Гармония», ул. Молодежная, 12/1
    Тел: +380978647876, +380676777389, +380680659081
  • Где: ЗОШ №20, ул. Ивана Павла ІІ
  • Где: Староконстантиновское шоссе, 20/3
    Тел: +380682058108
    Что: размещают транзитных пассажиров

Пациентам, которые нуждаются в специфическом медицинском уходе и медикаментах, готовы помочь такие страны:

ПОЛЬША

  • Где: Институт редкостных болезней в Лодзи
  • Что: готовы принимать пациентов с редкими болезнями – иммунодефицит, болезнь Фабри, болезнь Гоше, мукополисахаридоз, а также всех, кто требует постоянного приема препаратов (взрослых и детей).
  • Контакты:
  1. katarzyna.muras-szwedziak@umed.lodz.pl (в теме письма написать UKRAINA, текст письма лучше перевести на польский)
  2. https://www.gov.pl/web/ukraina-uk
  3. http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058

ЧЕХИЯ

  • Где: Инфолиния для граждан Украины, линия доступна на украинском языке, сразу после звонка нажать 8
  • Контакты: +420226201221 

РУМЫНИЯ

  • Где: Румынские больницы в Бухаресте готовы бесплатно принять любых больных в тяжелом состоянии для лечения: включая онкологические заболевания, болезни, требующие срочного хирургического вмешательства и т.д. 
  • Волонтерская помощь полностью бесплатна, транспорт от границы обеспечат.
  • Контакты: http://www.iocn.ro  

ЛИТВА

СЛОВАКИЯ

  • Где: Инфолиния для граждан Украины, линия доступна на украинском языке
  • Контакты: +421951772391, Данил Астафоров (Viber/Telegram включительно)+ https://ua.gov.sk/ 

Пациентам, которые не смогли эвакуироваться и остались без медикаментов:

Горячая линия МОЗ: 0 800 60 20 19. Решением системных проблем занимается министерство, проблемы физических лиц передают волонтерам.

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