Куда эвакуировать тяжелобольных людей? Инструкция об эвакуации тяжелобольных людей, как и куда обращаться

24 февраля Россия напала на Украину. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории. Война продолжается уже пятый день: во многих областях ведутся ожесточенные бои героев Вооруженных сил Украины с российскими оккупантами, слышны звуки обстрелов и взрывов. Многие граждане вынуждены прятаться в укрытиях и бомбоубежищах с семьями и домашними животными. Есть и те, кто пытается покинуть эпицентры боевых действий. Как найти убежище в Украине и за границей, мы писали ранее. Теперь рассказываем, куда обращаться за помощью для эвакуации тяжелобольных людей.

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Куда эвакуировать тяжелобольных людей? Инструкция к действиям

Поскольку логистика медикаментов, рабочий график аптек и возможность купить лекарственные средства могут быть ограничены, в этом материале от ОО «Эпипросвита»‎ и БО «‎Пациенты Украины»‎ собраны все детали:

чем добраться до границы;

где и в каких городах можно остановиться в Украине при перемещении к границам (адреса и телефоны),

в какой стране вас готовы будут принять с вашим диагнозом.

Чем добраться до границы

Пассажирские перевозки «‎Луцк Экспресс» бесплатно перевозят людей. Рейсы осуществляют к границе с Польшей по таким маршрутам, как Луцк-Устилуг, Луцк-Угринов и Луцк-Ягодин.

Отправление автобусов из АС-1 в Луцке (ул. Конякина, 39).

Получить информацию об отправке автобусов можно по номеру: +380509401616 и +380681396058.

При передвижении по Украине в сторону границ с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией можно остановиться в таких городах:

Где и в каких городах можно остановиться в Украине при перемещении к границам (адреса и телефоны)

ХМЕЛЬНИК

Где : Кординационная группа городского совета Хмельник, Винницкая обл.

Тел : +380433822085

Что : размещение в школах, детсадах – бесплатно или минимальная плата (места есть)

Где : Санаторий « Поділля» , ул. Курортная, 2, Хмельник, Винницкая обл.

Тел : +380637000500

Что : 20 свободных 2-местных номеров, цена 600 грн/сутки (проживание+питание), от 5 суток, нужно бронировать.

: Санаторий « , ул. Курортная, 2, Хмельник, Винницкая обл. : +380637000500 : 20 свободных 2-местных номеров, цена 600 грн/сутки (проживание+питание), от 5 суток, нужно бронировать. Где: Санаторий « ‎Преміум Поділля» , ул. Курортная, 10, Хмельник, Винницкая обл.

Тел: +380507414141

Что: 15 свободных 2-местных номеров, цена 580 грн (проживание), 3-4-местных номера 620 грн, нужно бронировать.

НЕМИРОВ

Где: Санаторий «Авангард»‎, ул. Шевченко, 16, Немиров, Винницкая обл.

Тел: +380972960631

Что: 15 свободных 2-местных номеров, цена 420 грн/человека (проживание), бронь.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Где : Кинотеатр им. Шевченко, ул. Проскуровская, 40

Где : ул. З-Новая, 70/1

Тел : +380638212793, +380979761929, +380503764725, +380503390122

: ул. З-Новая, 70/1 : +380638212793, +380979761929, +380503764725, +380503390122 Где : Клуб “СВ”, ул. Свободы, 1А

Тел : +380687923479

: Клуб “СВ”, ул. Свободы, 1А : +380687923479 Где : Кафе “Изюм”, ул. Подольская, 93

Тел : +380674254545

: Кафе “Изюм”, ул. Подольская, 93 : +380674254545 Где : Хмельницкий национальный университет, ул. Институтская, 11

Тел : +380979053027

Где : Хмельницький електро-механічний коледж

Тел : +380961199620

: Хмельницкий национальный университет, ул. Институтская, 11 : +380979053027 : Хмельницький електро-механічний коледж : +380961199620 Где : Приватний будинок, Ружична,

Тел : +380964830221

: Приватний будинок, Ружична, : +380964830221 Где : Помещение «Укртелеком», ул. Проскуровская, 13

: Помещение «Укртелеком», ул. Проскуровская, 13 Где : Ресторан “Forrest”, ул. Проскуровская, 66/1

Тел : +380980488488

: Ресторан “Forrest”, ул. Проскуровская, 66/1 : +380980488488 Где : Хостел, Ружична

Тел : +380979539901

: Хостел, Ружична : +380979539901 Где : Дом, Озерная,

Тел : +380977473178

: Дом, Озерная, : +380977473178 Где : Фитнес-клуб «Спортленд», ул. Заречанская, 3

Тел : +380986234939

: Фитнес-клуб «Спортленд», ул. Заречанская, 3 : +380986234939 Где : Ресторан “Цукерня Потоцьких”, ул. Грушевского, 66

Тел : +380671213030

: Ресторан “Цукерня Потоцьких”, ул. Грушевского, 66 : +380671213030 Где : ТЦ “Агора”, ул. Староконстантиновское шоссе 2/1 Б

Тел : +380674454587

: ТЦ “Агора”, ул. Староконстантиновское шоссе 2/1 Б : +380674454587 Где : Отделение Хмельницкого политехнического колледжа, ул. Проспект Мира 76/3ё

: Отделение Хмельницкого политехнического колледжа, ул. Проспект Мира 76/3ё Где : Дом, Озерная

Тел : +380967172097

: Дом, Озерная : +380967172097 Где : Спа-центр «Kamelot», ул. Львовское шоссе, 74

Тел : +380974628777, +380677280868

: Спа-центр «Kamelot», ул. Львовское шоссе, 74 : +380974628777, +380677280868 Где : Частный лицей «Гармония», ул. Молодежная, 12/1

Тел : +380978647876, +380676777389, +380680659081

: Частный лицей «Гармония», ул. Молодежная, 12/1 : +380978647876, +380676777389, +380680659081 Где : ЗОШ №20, ул. Ивана Павла ІІ

: ЗОШ №20, ул. Ивана Павла ІІ Где: Староконстантиновское шоссе, 20/3

Тел: +380682058108

Что: размещают транзитных пассажиров

Пациентам, которые нуждаются в специфическом медицинском уходе и медикаментах, готовы помочь такие страны:

ПОЛЬША

Где : Институт редкостных болезней в Лодзи

Что : готовы принимать пациентов с редкими болезнями – иммунодефицит, болезнь Фабри, болезнь Гоше, мукополисахаридоз, а также всех, кто требует постоянного приема препаратов (взрослых и детей).

Контакты:

katarzyna.muras-szwedziak@umed.lodz.pl (в теме письма написать UKRAINA, текст письма лучше перевести на польский) https://www.gov.pl/web/ukraina-uk http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058

ЧЕХИЯ

Где : Инфолиния для граждан Украины, линия доступна на украинском языке, сразу после звонка нажать 8

Контакты: +420226201221

РУМЫНИЯ

Где : Румынские больницы в Бухаресте готовы бесплатно принять любых больных в тяжелом состоянии для лечения: включая онкологические заболевания, болезни, требующие срочного хирургического вмешательства и т.д.

Волонтерская помощь полностью бесплатна, транспорт от границы обеспечат.

Контакты: http://www.iocn.ro

ЛИТВА

Где : Литовский институт рака объявил, что будет принимать всех онкологических больных из Украины. К сожалению, они не лечат ХМЛ.

Контакты: https://www.facebook.com/nacionalinisvezioinstitutas/posts/5023708470983761

СЛОВАКИЯ

Где : Инфолиния для граждан Украины, линия доступна на украинском языке

Контакты: +421951772391, Данил Астафоров (Viber/Telegram включительно)+ https://ua.gov.sk/

Пациентам, которые не смогли эвакуироваться и остались без медикаментов:

Горячая линия МОЗ: 0 800 60 20 19. Решением системных проблем занимается министерство, проблемы физических лиц передают волонтерам.