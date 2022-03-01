Перша медична допомога при переломі. Міністерство охорони здоров’я опубліковало корисну пам’ятку на випадок, якщо ви травмували й не маєте змоги звернутися по допомогу в медичну установу. Читай, що потрібно знати, як важливо діяти, що необхідно мати в наявності для надання першої медичної допомоги при переломі
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Перелом буває відкритим і закритим. Для відкритого перелому характерні біль, наявність рани в місці перелому та кровотеча, неприродне положення кінцівки, хрускіт у місці перелому та уламки кістки в рані. Закритий перелом має ті ж симптоми, проте відсутня рана. На місці перелому утворюється гематома, кінцівка збільшується в об’ємі.
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