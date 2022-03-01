Які види джгутів бувають? Що застосувати в якості в якості компресійної пов’язки, якщо під рукою немає спеціального джгута? Куди саме накладати джгут і на який час його допустимо залишати? На всі ці питання дали відповідь волонтери Всеукраїнської спілки парамедиків на своїй сторінці в Facebook.

Які бувають джгути

Джгут Есмарха. Має, мабуть, один плюс – його ціна, яка становить близько 20 грн.

Серед мінусів. Такий джгут вимагає дуже дбайливого зберігання, щоб не допустити його пересушування, інакше при накладанні дуже легко рветься. Накладати потрібно тільки на тканину, оскільки на голе тіло досить болісно. Тому такий джгут парамедики не рекомендували б для наших аптечок.

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Джгут КАТ або військовий джгут. Його придумали для того, щоб можна було накласти джгут самому собі, однією рукою на іншу без сторонньої допомоги. Як це часто потрібно в умовах бою.

Затягувати військовий джгут потрібно до тих пір, поки не зупиниться кровотеча і закріпити так, щоб зовні виявилася стрічка, на якій слід написати час накладення. На думку парамедиків, такий джгут оптимальний по співвідношенню ціни і якості.

Джгут МАТ або механічний джгут. Досить дорогий за вартістю, оснащений діодами, які світяться вночі. Його накладення супроводжується клацаннями спеціального регулятора, обертаючи який джгут затягують до тих пір, поки не зупиниться кровотеча. Сам процес накладення теж досить болючий. У цього джгута також є пристосування для нанесення часу накладання.

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Чотири точки і ліміт часу

Джгут накладається тільки при артеріальних кровотечах. При артеріальній кровотечі кров пульсує, при венозному просто випливає.

Джгут накладається в чотирьох точках на тілі людини: верхня частина плеча або верхня третина стегна (відповідно ліва і права сторони).

Максимальний час накладення джгута 30-40 хвилин.

Якщо під рукою немає джгута

Якщо під рукою немає джгута, його можна зробити з підручних матеріалів. Це може бути все, що завгодно: від ременя від автомата або гвинтівки до шкарпеток, рукава светри або жіночих колготок.

Техніку накладення такого саморобного джгута можна подивитися тут.

Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків