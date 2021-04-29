Рецепт львовского сырника от сушефа «Адской кухни»
Никита Ефанов рассказал и показал, как готовить праздничный десерт
Уже в это воскресенье будем праздновать Пасху. Украшением праздничного стола, конечно, станут паски и яйца. Уверены, что каждая хозяйка приготовит и что-нибудь сладенькое. Сушеф кулинарного реалити «Адская кухня», которое снимает Новый канал, Никита Ефанов делится рецептом львовского сырника. Кстати, десерт приготовить несложно. Уверяем, вкус будет неповторимым!
Ингредиенты:
- 400 г – 5% творога
- 3 шт. – яиц
- 5 г – ванильного сахара
- 5 г – разрыхлителя
- 100 г – изюма
- 150 г – коньяка или рома
- Цедра 1 апельсина
- Щепотка соли
Ингредиенты для поливки:
- 100 г – сахара
- 100 г – сливок
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Приготовление:
- Залейте изюм кипятком, чтобы он набух.
- В отдельной посуде взбейте до однородной массы творог, цедру апельсина, ванильный сахар и желтки яиц.
- Слейте с изюма воду и залейте его ромом или коньяком.
- Взбейте белки в пышную пену, добавьте соль.
- Добавьте белки в сырную массу, осторожно и небольшими порциями.
- Поставьте сырник в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
- Когда приготовится, не спешите вынимать из духовки. Оставьте на ночь остывать.
Приготовление поливки:
- Растопите сахар. Должна образоваться карамель.
- Добавьте сливки
- Поливайте сырник, когда остынет.
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