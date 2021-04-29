Рецепт львовского сырника от сушефа «Адской кухни»

Никита Ефанов рассказал и показал, как готовить праздничный десерт

Уже в это воскресенье будем праздновать Пасху. Украшением праздничного стола, конечно, станут паски и яйца. Уверены, что каждая хозяйка приготовит и что-нибудь сладенькое. Сушеф кулинарного реалити «Адская кухня», которое снимает Новый канал, Никита Ефанов делится рецептом львовского сырника. Кстати, десерт приготовить несложно. Уверяем, вкус будет неповторимым!

Ингредиенты:

400 г – 5% творога

3 шт. – яиц

5 г – ванильного сахара

5 г – разрыхлителя

100 г – изюма

150 г – коньяка или рома

Цедра 1 апельсина

Щепотка соли

Ингредиенты для поливки:

100 г – сахара

100 г – сливок

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Приготовление:

Залейте изюм кипятком, чтобы он набух. В отдельной посуде взбейте до однородной массы творог, цедру апельсина, ванильный сахар и желтки яиц. Слейте с изюма воду и залейте его ромом или коньяком. Взбейте белки в пышную пену, добавьте соль. Добавьте белки в сырную массу, осторожно и небольшими порциями. Поставьте сырник в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Когда приготовится, не спешите вынимать из духовки. Оставьте на ночь остывать.

Приготовление поливки:

Растопите сахар. Должна образоваться карамель. Добавьте сливки Поливайте сырник, когда остынет.

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