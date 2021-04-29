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Рецепт львовского сырника от сушефа «Адской кухни»

Рецепт львовского сырника от сушефа Адской кухни

Никита Ефанов рассказал и показал, как готовить праздничный десерт

Уже в это воскресенье будем праздновать Пасху. Украшением праздничного стола, конечно, станут паски и яйца. Уверены, что каждая хозяйка приготовит и что-нибудь сладенькое. Сушеф кулинарного реалити «Адская кухня», которое снимает Новый канал, Никита Ефанов делится рецептом львовского сырника. Кстати, десерт приготовить несложно. Уверяем, вкус будет неповторимым!

Рецепт львовского сырника от сушефа Адской кухни

Ингредиенты:

  • 400 г – 5% творога
  • 3 шт. – яиц
  • 5 г – ванильного сахара
  • 5 г – разрыхлителя
  • 100 г – изюма
  • 150 г – коньяка или рома
  • Цедра 1 апельсина
  • Щепотка соли

Рецепт львовского сырника от сушефа Адской кухни

Ингредиенты для поливки:

  • 100 г – сахара
  • 100 г – сливок

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Приготовление:

  1. Залейте изюм кипятком, чтобы он набух.
  2. В отдельной посуде взбейте до однородной массы творог, цедру апельсина, ванильный сахар и желтки яиц.
  3. Слейте с изюма воду и залейте его ромом или коньяком.
  4. Взбейте белки в пышную пену, добавьте соль.
  5. Добавьте белки в сырную массу, осторожно и небольшими порциями.
  6. Поставьте сырник в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
  7. Когда приготовится, не спешите вынимать из духовки. Оставьте на ночь остывать.

Рецепт львовского сырника от сушефа Адской кухни

Приготовление поливки:

  1. Растопите сахар. Должна образоваться карамель.
  2. Добавьте сливки
  3. Поливайте сырник, когда остынет.

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