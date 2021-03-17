«Мужик із досвідом!»: Макс Узол – про знайомство з Шефом «Пекельної кухні»

12 березня відбувся прес-сніданок проекту «Пекельна кухня», зйомки якого розпочнуться за кілька днів. Кулінарне реаліті, яке Новий канал показуватиме в ефірі восени 2021, очолив суворий Шеф – Алекс Якутов, і саме з ним на презентації мали змогу поближче познайомитися представники багатьох ЗМІ та блогери. Одним із гостей івенту став ведучий «У кого більше?», блогер Макс Узол, який на своїх сторінках у соцмережах поділився першими враженнями.

– Друзі, днями познайомився з Шефом «Пекельної кухні», яка у вересні вийде на @novy_channel, – звітує Макс. – Так от, я відверто очікував, що побачу чергового ведучого, якому просто надягли кітель, сказали бути злим і безпощадним, натягнули імідж тирана і прописали текст… Але НІТ! Я познайомився з Алексом Якутовим ближче, проговорив, мабуть, з півгодини, і все перевернулося. По-перше, Алекс – реальний Шеф зі своєю позицією і принципами. З нього неможливо зліпити персонажа, бо він сам кого хочеш зліпить 😉 У нього свій ресторан у Києві – «Публіцист». А у власну кулінарну він освіту вклав більше 30к доларів. Тобто, мужик із досвідом 🙂

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Максу сподобався не лише професіоналізм Шефа, а й його особисті погляди:

– Що мені особливо зайшло – Алекс обома руками протягує і популяризує саме українську кухню, і я дуже сподіваюся, що це буде і в проекті. До речі, Алекс із Маріуполя, тому в розмові простий і прямий. Каже, як є. Без пафосу. І це підкупає.

Ведучого так зацікавив новий проект, що він захотів потрапити на знімальний майданчик. Тим більше, таку можливість має кожен, і зовсім не обов’язково бути блогером:

– А тепер трохи про сам проект. У «Пекельній кухні» не буде фриків! Лише ті, хто реально хоче прокачатися на кухні. І за це окремий респект 🙂 А тепер – найцікавіше! На зйомки можна потрапити! Не як члену масовки, а як клієнту ресторану «Пекельної кухні». І продегустувати страви учасників. Для цього треба заповнити анкету на сайті Нового каналу. Я вже записався, – наголошує Макс. – Ясно, що охочих буде більше за кількість місць, але раптом пощастить?

Тож реєструйтеся просто зараз за цим посилання і чекайте на відповідь! Це унікальна можливість не лише зазирнути за лаштунки зйомок реаліті «Пекельна кухня», а й стати його повноправним учасником!