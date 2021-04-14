Рецепт картопляного ризото з норі, тунцем та смаженою качкою від Пекельного Шефа

Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов розказав, як і з чим готує цю смачну страву

Картопляне ризото – чудова альтернатива відомій усім страві, яка готується з рису. Шеф кулінарного реаліті «Пекельна кухня», яке восени покаже Новий канал, Алекс Якутов рекомендує приготувати ризото зі смаженою качкою. Страва вийде смачною та вишуканою. Подавати можна порційно.

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Інгредієнти:

300 г – картоплі

20 г – цибулі

50 мл – білого сухого вина

1 л – овочевого бульйону

1 зубчик – часнику

0,5 ч. л. – солі

1 ст. л. – водоростей норі

1 ст. л. – тунця

50 г – вершкового масла

20 г – пармезану

1 шт. – качиної грудки

Гілочка чебрецю

Сіль, перець

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Приготування:

Дрібно наріжте кубиками молоду картоплю. Дрібно наріжте зубчик часнику. Розігрійте у сковороді масло. Додайте часник, цибулю та картоплю. Щоб все не обсмажилося, а нагрілося. Додайте 50 мл вина. Помішуйте та зачекайте, щоб вино випарувалось. Поступово, маленькими порціями, додавайте бульйон. Помішуйте та поступово влийте весь бульйон. Постійно куштуйте картоплю, щоб вона не була перевареною, але й не сирою. Коли картопля буде готовою, додайте норі, тунець, масло та пармезан. Доведіть до смаку, додаючи сіль та перець. Дайте страві настоятися. Обсмажте качину грудку. Переверніть шкірою донизу, посипте сіллю, перцем та покладіть гілочку чебрецю. Обсмажте до готовності з обох боків. Поріжте грудку на шматки та подавайте з картопляним ризото.

Прем’єра реаліті «Пекельна кухня» – вже цієї осені на Новому каналі

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