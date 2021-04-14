Рецепт картопляного ризото з норі, тунцем та смаженою качкою від Пекельного Шефа
Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов розказав, як і з чим готує цю смачну страву
Картопляне ризото – чудова альтернатива відомій усім страві, яка готується з рису. Шеф кулінарного реаліті «Пекельна кухня», яке восени покаже Новий канал, Алекс Якутов рекомендує приготувати ризото зі смаженою качкою. Страва вийде смачною та вишуканою. Подавати можна порційно.
Читай: Хто став шефом «Пекельної кухні» на Новому каналі?
Інгредієнти:
- 300 г – картоплі
- 20 г – цибулі
- 50 мл – білого сухого вина
- 1 л – овочевого бульйону
- 1 зубчик – часнику
- 0,5 ч. л. – солі
- 1 ст. л. – водоростей норі
- 1 ст. л. – тунця
- 50 г – вершкового масла
- 20 г – пармезану
- 1 шт. – качиної грудки
- Гілочка чебрецю
- Сіль, перець
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Приготування:
- Дрібно наріжте кубиками молоду картоплю.
- Дрібно наріжте зубчик часнику.
- Розігрійте у сковороді масло. Додайте часник, цибулю та картоплю. Щоб все не обсмажилося, а нагрілося. Додайте 50 мл вина. Помішуйте та зачекайте, щоб вино випарувалось.
- Поступово, маленькими порціями, додавайте бульйон. Помішуйте та поступово влийте весь бульйон. Постійно куштуйте картоплю, щоб вона не була перевареною, але й не сирою.
- Коли картопля буде готовою, додайте норі, тунець, масло та пармезан. Доведіть до смаку, додаючи сіль та перець. Дайте страві настоятися.
- Обсмажте качину грудку. Переверніть шкірою донизу, посипте сіллю, перцем та покладіть гілочку чебрецю. Обсмажте до готовності з обох боків.
- Поріжте грудку на шматки та подавайте з картопляним ризото.
Прем’єра реаліті «Пекельна кухня» – вже цієї осені на Новому каналі
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