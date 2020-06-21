Сегодня, 21 июня, в Украине празднуют День отца. Смотрите подборку семейных фото ведущих Нового канала. Осторожно, это очень мило.

Мы знаем их как Сергея Притулу, Александра Педана, Андрея Шабанова и Олега Кензова. А вечером к ним обращаются: «Папа». Днем они ведущие Нового канала, а 24/7 – заботятся, учат, любят и думают о своих детях.

Отцы и дети: Притула, Педан и Кензов рассказали о «работе» папами

Специально ко Дню отца мы решили показать вам, какие они крутые – наши ведущие. Смотрите, кто вьет из них веревки 🙂

Сергей Притула с Димой и Соломийкой

Александр Педан с Лерой и Марком

Андрей Шабанов с Робертом, Соней и Машей

Олег Кензов с Эвелиной

Посмотреть эту публикацию в Instagram okenzov_official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Какие они крутые! Сегодня отличный день, чтобы позвонить папе и поздравить его с праздником! Не мешкай)

Фото – @siriy_ua,@pedanos, @shabanov.rock_n_roll, @okenzov_official.

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