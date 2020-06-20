Іван Дорн на ходу придумав репчик про шефів «Хлебного зрелища»: Ексклюзив!
Співак став учасником шостого випуску гастрошоу на YouTube Нового каналу і встиг не тільки спробувати і оцінити страви кухарів Антона Васильєва та Іллі Сьоміна, а й зачитав невеликий текст під час розпаковки
Кожен із зіркових гостей «Хлебного зрелища» намагається якось креативно відреагувати на страви шефів. Наприклад, Володимир Дантес назвав соус одного з кухарів – «чихом єдинорога», а Женя Галич зняв розпакування разом зі своїми дітьми. Але Іван Дорн вміє здивувати вже з «порогу», відкриваючи привезені йому бокси з десертами шефів, від на ходу вигадував репчик за принципом «що бачу, то співаю». Вийшло досить непогано:
Привет, Илья!
Привет, Антон!
Сейчас я буду пробовать ваш подгон.
Спасибо вам за то, что он
Сегодня есть на столе моем.
Я достаю один, второй,
И открываю их спокойно.
Какой красивый здесь сюрприз!
А ну-ка, Таня, можно чай?
Налей в сервиз!
Сейчас открою я второй, и пахнет…
ОЙ-ой-ой-ой-ой!
Мммм… Ням-ням-ням!
А что внутри? Давай посмотрим, погоди!
Вот так вот выглядит подгон.
Где здесь Антон? А где Семен?
Почути оригінал «хіта» від Івана Дорна можна вже цієї неділі о 12:00 на YouTube Нового каналу в свіжому випуску гастрошоу «Хлебное зрелище». Не пропустіть!
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