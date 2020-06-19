Ведучі Нового каналу зізналися, як їх змінило народження дітей

Новий канал показує чоловіків-ведучих строгими гуморними красунчиками, які можуть вкрасти серце будь-якої жінки. Вдома ж «новоканальські» мачо змінюють класичні туфлі і стильні кеди на затишні капці, і з зірок перетворюються на татусів. Цієї неділі, 21 червня, вони відзначатимуть своє «професійне» свято – День батька. Ми дізналися у Сергія Притули, Олександра Педана і Олега Кензова, як їх змінило народження дітей.

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Олександр Педан, ведучий реаліті «Екси»

– Батько – це найголовніша місія, яку я зараз виконую. Намагаюся дати дітям якомога більше досвіду, уваги, тепла. Як відомо, більшість наших проблем родом з дитинства: від того, що людину в дитинстві недолюбили або не дали достатньо уваги. Діти дали мені величезну мотивацію в житті. Все, чим я зараз займаюся, роблю не для себе, а для щасливого майбутнього сина і доньки.

Сергій Притула, ведучий шоу «Діти проти зірок», «Хто зверху?» «Вар’яти-шоу»

– Поява дітей автоматично розвиває у тобі терплячість та наполегливість. Ну, і ще трошки «мімімішність» (усміхається). А от строгість у вихованні залежить не від ґендеру, а від поведінки. Коли Дмитрові виповнилось 2-3 роки, якісь зауваження були ідентичні тим, які зараз робимо Соломії. Звісно, що на даному етапі до Дмитра я більш вимогливий – хлопцеві 11 років. Це вже той вік, коли багато моментів у поведінці, в побуті, у розподілі власного часу мають бути ініційовані ним, а не дорослими.

Олег Кензов, ведучий реаліті «Кохання на виживання»

– Після народження доньки я став надто сентиментальним. Але як є. Кожного разу, коли бачу її, «пливу» від щастя. Вона для мене найкрасивіша! Евеліна – дуже творча дівчинка. Зараз посилено займається гімнастикою, малюванням. Я беру її на концерти, вона танцює зі мною на сцені. Це йде їй на користь. Таким чином я її соціалізую. Після спілкування зі мною вона ще більше розкривається – це я вам говорю вже як психолог за освітою.