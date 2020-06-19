Акторок Нового каналу кинули у смітник та змусили цілуватися з безхатьком

Зірки веб-серіалу «FAKE» (Новий канал) забруднилися заради кадру

До чого, мабуть, не готують в акторських вишах, так це до того, що колись доведеться ритися у смітнику! Та коли сцена вимагає, то можна навіть і впасти у нього. На такий геройський вчинок пішли акторки веб-серіалу Нового каналу «FAKE» Аня Остапенко та Лілія Цвєлікова. В один зі знімальних днів дівчат закинули у сміттєвий контейнер біля одного з житлових комплексів. Добре, що він був новим, всередині лежали мати, а сміття було чистим – пусті коробки, пакети, картонні стаканчики та шкірки від бананів.

– Напевно, найжахливішим був запах та роздертий пакет зі справжнім сміттям. Я дуже чутлива до запахів. Вони додавали реалістичності під час знімання, – ділиться враженнями Аня Остапенко. – Спеціально падіння я не тренувала, але ми обійшлися без каскадерів. Довелося впасти у смітник разів 15. Це було весело. У баку були мати, тому там навіть зручно було лежати. Так група попіклувалася про мою безпеку. Але мінімальні травми все ж були: я позабивала собі кісточки. Проте, згадую це з усмішкою. Мені сподобалася атмосфера на цій локації, незважаючи на запах та трохи гидкі умови зйомки. Але я так увійшла в азарт, що з задоволенням пригала на мат, який був всередині смітника.

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Актори веб-серіалу «FAKE»: хто зіграє головні ролі?

Реквізиторам «FAKE» вдалося знайти новий контейнер для сміття такого ж кольору, як ті, що використовуються у ЖК. Тому жителі навіть переплутали його зі своїми смітниками.

– Було дуже прикольно, коли репетирували. Поки ми відвернулися, у наш ігровий контейнер викинули кілька реальних пакетів зі сміттям. Тому нам довелося перехоплювати людей, забирати у них сміття і викидати в реальний контейнер, – розповідає одна з авторок ідеї «FAKE» Олена Кривенчук.

Ну і який же лакшері-смітник без безхатьків? На чужий «скарб» зазіхати негоже. Тому дівчатам довелося позмагатися з безхатьком, якого зіграв Василь Вишняков. А пацанка Валя, яку грає акторка Ліля Цвєлікова, навіть поцілувала його.

– Обійшлося без пікантних подробиць. Цілуватися не було необхідності. Ми вчасно відверталися від камери і тільки зображували, що цілуємося. Але Валюша свою Лізу там конкретно виручила, – згадує Лілія Цвєлікова.

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