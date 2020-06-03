Кулинарный словарь: Что такое скрэмбл, и как его готовить

В новом выпуске гастрошоу «Хлебное зрелище», которое выходит на YouTube Нового канала по воскресеньям в 12:00, шеф Антон Васильев приготовил для блогера Богдана Буше скрэмбл. Так как именно это блюдо особенно пришлось по душе герою сериалити «Киев днём и ночью», мы решили разобраться, что же такое вообще – скрэмбл и из чего его готовят.

Итак, что такое скрэмбл?

По сути модное слово «скрэмбл» обозначает привычную нам яичницу-болтунью, и это идеальное блюдо для завтрака. Главное правило при приготовлении скрэмбла – строго придерживаться классического рецепта, тогда блюдо получится воздушным и нежным.

Для приготовления скрэмбла, вам понадобится всего пара ингредиентов:

Яйца- 2 шт.

Молоко – 2 ст. л.

Оливковое масло – 1 ч. л.

Щепочка соли

Вот и весь список составляющих классического скрэмбла. Готовить его очень просто и для этого не нужно обладать каким-либо кулинарным опытом.

Пошаговое приготовление скрэмбла

Шаг 1.

Взбейте яйца. Этот этап крайне важен, так как от того, насколько мы хорошо взобьете желтки с белками, зависит пышность и «пушистость» вашего блюда.

Шаг 2.

Добавьте слегка подогретое молоко. Продолжайте хорошенько взбивать смесь, добавьте соль.

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Шаг 3.

Намажьте равномерно масло на сковороду кисточкой, разогрейте ее и вылейте скрэмбл. Готовить яйца лучше на небольшом огне, постоянно перемешивая силиконовой или деревянной лопаткой по мере «схватывания», чтобы получались небольшие кусочки.

Небольшой лайфхак: снимите скороду с плиты за минуту до того, как яйца будут готовы. Блюдо само «дойдёт» на теплой сковородке, но зато так вы его точно не пережарите, что очень важно!

Скрэмбл – идеальное блюдо для завтрака, поэтому лучше всего его подавать так, как это сделал Антон Васильев в «Хлебном зрелище»: выложив на тост. Сверху можно посыпать зеленым луком или щепоткой перца. Приятного аппетита!

И не пропустите новый выпуск гастрошоу “Хлебное зрелище”, который выйдет на YouTube Нового канала в воскресенье 7 июня в 12:00!

Фото: IStock

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