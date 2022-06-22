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Вареники на пару с земляникой

Вареники на пару с земляникой

Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов рассказал, как можно приготовить вкусное сладкое блюдо

Без вареников невозможно представить украинскую кухню. Их готовят как с соленой начинкой из картофеля, капусты, грибов, так и со сладкой – с вишнями, ежевикой, клубникой и другими ягодами. Предлагаем вам приготовить вареники с дарами лета по рецептам Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова.

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Вареники на пару с земляникой

Ингредиенты для теста:

  • Мука – 700 г
  • Кефир – 250 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Соль – щепотка
  • Сода – 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

  • Земляника – 1 банка или 500 г (можно заменить клубникой, но с земляникой вареники будут более ароматными)
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Крахмал – картофельный или кукурузный

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Приготовление:

  1. Сначала делаем тесто. Перебиваем яйцо с сахаром и солью. Добавляем кефир, перемешиваем. Всыпаем муку и хорошо вымешиваем тесто, делаем из него шар. Заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник на полчаса, чтобы разошлась клейковина.
  2. Переходим к начинке. Крахмал перемешиваем с сахаром, далее смешиваем с земляникой. Крахмал не позволит вытекать соку. Лучше брать кукурузный, потому что у него нет вкуса.
  3. Достаем тесто из холодильника, раскатываем в пласт, вырезаем с помощью стакана кружочки, кладем начинку на середину и склеиваем края.
  4. Ставим кастрюлю на плиту и кипятим воду. Сверху – металлический дуршлаг, выкладываем вареники. Готовим на пару.

Вареники на пару с земляникой

Приятного аппетита!

Фото iStock

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