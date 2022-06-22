Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов рассказал, как можно приготовить вкусное сладкое блюдо
Без вареников невозможно представить украинскую кухню. Их готовят как с соленой начинкой из картофеля, капусты, грибов, так и со сладкой – с вишнями, ежевикой, клубникой и другими ягодами. Предлагаем вам приготовить вареники с дарами лета по рецептам Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова.
Вареники на пару с земляникой
Ингредиенты для теста:
- Мука – 700 г
- Кефир – 250 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 3 ст. л.
- Соль – щепотка
- Сода – 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- Земляника – 1 банка или 500 г (можно заменить клубникой, но с земляникой вареники будут более ароматными)
- Сахар – 4 ст. л.
- Крахмал – картофельный или кукурузный
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Приготовление:
- Сначала делаем тесто. Перебиваем яйцо с сахаром и солью. Добавляем кефир, перемешиваем. Всыпаем муку и хорошо вымешиваем тесто, делаем из него шар. Заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник на полчаса, чтобы разошлась клейковина.
- Переходим к начинке. Крахмал перемешиваем с сахаром, далее смешиваем с земляникой. Крахмал не позволит вытекать соку. Лучше брать кукурузный, потому что у него нет вкуса.
- Достаем тесто из холодильника, раскатываем в пласт, вырезаем с помощью стакана кружочки, кладем начинку на середину и склеиваем края.
- Ставим кастрюлю на плиту и кипятим воду. Сверху – металлический дуршлаг, выкладываем вареники. Готовим на пару.
Приятного аппетита!
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