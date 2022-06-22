Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов рассказал, как можно приготовить вкусное сладкое блюдо

Без вареников невозможно представить украинскую кухню. Их готовят как с соленой начинкой из картофеля, капусты, грибов, так и со сладкой – с вишнями, ежевикой, клубникой и другими ягодами. Предлагаем вам приготовить вареники с дарами лета по рецептам Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова.

Related video

Вареники на пару с земляникой

Ингредиенты для теста:

Мука – 700 г

Кефир – 250 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Соль – щепотка

Сода – 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

Земляника – 1 банка или 500 г (можно заменить клубникой, но с земляникой вареники будут более ароматными)

Сахар – 4 ст. л.

Крахмал – картофельный или кукурузный

Ленивые вареники из молодого картофеля от Алекса Якутова

Свиной шашлык с жареной клубникой от Алекса Якутова

Приготовление:

Сначала делаем тесто. Перебиваем яйцо с сахаром и солью. Добавляем кефир, перемешиваем. Всыпаем муку и хорошо вымешиваем тесто, делаем из него шар. Заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник на полчаса, чтобы разошлась клейковина. Переходим к начинке. Крахмал перемешиваем с сахаром, далее смешиваем с земляникой. Крахмал не позволит вытекать соку. Лучше брать кукурузный, потому что у него нет вкуса. Достаем тесто из холодильника, раскатываем в пласт, вырезаем с помощью стакана кружочки, кладем начинку на середину и склеиваем края. Ставим кастрюлю на плиту и кипятим воду. Сверху – металлический дуршлаг, выкладываем вареники. Готовим на пару.

Приятного аппетита!

Фото iStock