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Свиной шашлык с жареной клубникой от Алекса Якутова

Свиной шашлык с жареной клубникой: рецепт от Алекса Якутова

Необычный рецепт мяса на мангале

Шашлык – блюдо, без которого невозможно представить теплый сезон. Несмотря на сложное военное время в Украине, хочется маленьких радостей вроде мяса на мангале или клубники. Такие мелочи очень важны для поддержания внутренней стабильности. Порадуйте себя вкусным шашлыком в маринаде из свинины с жареными ягодами по рецепту Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова.

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Вам понадобится:

  • Ошеек – 2 кг
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Клубника – 200 г
  • Кинза – 100 г
  • Мята – 20 г
  • Перец чили свежий или сухой хлопьями – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Свиной шашлык с жареной клубникой: рецепт от Алекса Якутова

Приготовление:

  • Мясо нарежьте кубиками на шашлык, клубнику – на половинки, кинзу – мелко. Если вы взяли свежий перец чили, то порежьте его кольцами.
  • Смешайте клубнику, соевый соус, кинзу, соль, два вида перца и хорошенько перемешайте. Замаринуйте в этой смеси шашлык. Оставьте на 3 часа.
  • Отправьте шашлык на мангал. Пока он готовится, вытащите из маринада клубнику и обжарьте ее на сковороде.
  • Подавайте шашлык вместе с клубникой. Посыпьте его сверху листьями кинзы и мяты. Приятного аппетита!

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