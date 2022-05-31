Свиной шашлык с жареной клубникой: рецепт от Алекса Якутова

Необычный рецепт мяса на мангале

Шашлык – блюдо, без которого невозможно представить теплый сезон. Несмотря на сложное военное время в Украине, хочется маленьких радостей вроде мяса на мангале или клубники. Такие мелочи очень важны для поддержания внутренней стабильности. Порадуйте себя вкусным шашлыком в маринаде из свинины с жареными ягодами по рецепту Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова.

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Вам понадобится:

Ошеек – 2 кг

Соевый соус – 2 ст. л.

Клубника – 200 г

Кинза – 100 г

Мята – 20 г

Перец чили свежий или сухой хлопьями – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Соль – по вкусу

Приготовление: