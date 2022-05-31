Свиной шашлык с жареной клубникой: рецепт от Алекса Якутова

Необычный рецепт мяса на мангале
Шашлык – блюдо, без которого невозможно представить теплый сезон. Несмотря на сложное военное время в Украине, хочется маленьких радостей вроде мяса на мангале или клубники. Такие мелочи очень важны для поддержания внутренней стабильности. Порадуйте себя вкусным шашлыком в маринаде из свинины с жареными ягодами по рецепту Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова.
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Вам понадобится:
- Ошеек – 2 кг
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Клубника – 200 г
- Кинза – 100 г
- Мята – 20 г
- Перец чили свежий или сухой хлопьями – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Приготовление:
- Мясо нарежьте кубиками на шашлык, клубнику – на половинки, кинзу – мелко. Если вы взяли свежий перец чили, то порежьте его кольцами.
- Смешайте клубнику, соевый соус, кинзу, соль, два вида перца и хорошенько перемешайте. Замаринуйте в этой смеси шашлык. Оставьте на 3 часа.
- Отправьте шашлык на мангал. Пока он готовится, вытащите из маринада клубнику и обжарьте ее на сковороде.
- Подавайте шашлык вместе с клубникой. Посыпьте его сверху листьями кинзы и мяты. Приятного аппетита!