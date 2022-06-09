Ленивые вареники из молодого картофеля от Алекса Якутова

Простое и вкусное блюдо

В июне появляется первый молодой картофель. Традиционно его варят целиком или половинками и подают с укропом. Однако из молодого картофеля можно не только делать гарниры, но и добавлять в салаты и даже делать основой для вареников. Рецептом ленивых вареников с брынзой поделился Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов.

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Ингредиенты:

молодой картофель – 1 кг

брынза – 100 г

мука – 100-200 г

яйца – 2 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

сливки – 50 мл

зелень – любая

соль, перец – по вкусу

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Приготовление: