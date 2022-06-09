Ленивые вареники из молодого картофеля от Алекса Якутова

Простое и вкусное блюдо
В июне появляется первый молодой картофель. Традиционно его варят целиком или половинками и подают с укропом. Однако из молодого картофеля можно не только делать гарниры, но и добавлять в салаты и даже делать основой для вареников. Рецептом ленивых вареников с брынзой поделился Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1 кг
- брынза – 100 г
- мука – 100-200 г
- яйца – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- сливки – 50 мл
- зелень – любая
- соль, перец – по вкусу
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Приготовление:
- Картофель чистим. Отвариваем или запекаем в духовке до готовности. Лучше запекать в духовке, чтобы не было лишней влаги. Достаем и даем слегка остыть.
- Перетираем через сито. Вбиваем два яйца. Перемешиваем. Солим и перчим по вкусу.
- Добавляем брынзу. Перемешиваем.
- Всыпаем муку. Количество рассчитываем, ориентируясь на замес. Тесто должно получиться мягким, легким и не липнуть к рукам. Если на него надавить пальцем, оно должно расправиться.
- Накрываем тесто пленкой и даем отдохнуть 15-20 минут.
- На сковороде разогреваем масло, поджариваем рубленый чеснок с зеленью. Добавляем сливки и даем закипеть.
- Берем кусок теста, раскатываем в колбаску и нарезаем на небольшие кусочки.
- Кипятим воду, солим. Варим вареники небольшими порциями.
- Как только они всплывут, вытаскиваем и перекладываем на сковороду. Тушим с зеленью несколько минут.
- Раскладываем по тарелкам, посыпаем брынзой и наслаждаемся невероятным вкусом!