Смотри прямо сейчас финальный эпизод украинского сериала Любов, як вона є 2025 24 серия от 30.10.2025 на сайте Нового канала и окунись в новые приключения сумасшедших семей.

В 24 серии комедии Любов, як вона є 2025 в семье Оксаны и Сергея появилась новая большая проблема. Они недавно отдавали детей бабушке и дедушке, и сыновья еще просили, чтобы Миша остался самым младшим. Однако родители не смогли сдержать обещание – Оксана беременна! Они не очень рады этой новости, ведь это снова роды, снова подгузники, крики и бессонные ночи. Сергей успокаивает жену, возможно тест показывает неправильно и не нужно заранее паниковать. Но как только муж забежал в туалет у него началась истерика, потому что они только начали жить, а тут это… Действительно ли Оксана беременна? Какие еще приключения ждут героев? Узнай, чем закончится эта история – смотри онлайн комедию Любов, як вона є 2025 24 серия от 30.10.2025 на сайте Нового канала.

