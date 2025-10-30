30 жовтня

Знову поповнення в родині Оксани та Сергія? Любов, як вона є 2025. Серія 24

Дивись просто зараз фінальний епізод українського серіалу Любов, як вона є 2025 24 серія від 30.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у нові пригоди шалених сімейок.

У 24 серії комедії Любов, як вона є 2025 у родині Оксани та Сергія з’явилася нова велика проблема. Вони нещодавно віддавали дітей бабусі та дідусю та сини ще просили, щоб Міша залишився наймолодшим. Проте батьки не змогли дотриматися обіцянки – Оксана вагітна! Вони не дуже раді цій звістці, адже це знову пологи, знову підгузки, крики та безсонні ночі. Сергій заспокоює дружину, можливо тест показує неправильно і не потрібно завчасно панікувати. Але як тільки чоловік забіг у туалет у нього почалася істерика, бо вони тільки почали жити, а тут це… Чи дійсно Оксана вагітна? Які ще пригоди чекають на героїв? Дізнайся чим закінчиться ця історія – дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 24 серія від 30.10.2025 на сайті Нового каналу.  

Дивитись онлайн Любов, як вона є

Дивитись онлайн Любов, як вона є 2025

Дивитись онлайн Любов, як вона є 2025 23 серія

Новий каналЛюбов, як вона є2025
Новини каналу
Новини каналу
Знову поповнення в родині Оксани та Сергія? Любов, як вона є 2025. Серія 24

Бабусина консервація та фірмові пиріжки з капустою й картоплею: що їсть восени Андрій Черепущак

24 жовтня
Знову поповнення в родині Оксани та Сергія? Любов, як вона є 2025. Серія 24

Виступ на весіллі Фіми Константиновського та взаємна підтримка: який гурт здружився зі Stadium Night

23 жовтня
Знову поповнення в родині Оксани та Сергія? Любов, як вона є 2025. Серія 24

«Це в нас святе»: як Даша Астафʼєва грає з близькими в «Хто знає?»

22 жовтня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь