Дивись просто зараз фінальний епізод українського серіалу Любов, як вона є 2025 24 серія від 30.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у нові пригоди шалених сімейок.

У 24 серії комедії Любов, як вона є 2025 у родині Оксани та Сергія з’явилася нова велика проблема. Вони нещодавно віддавали дітей бабусі та дідусю та сини ще просили, щоб Міша залишився наймолодшим. Проте батьки не змогли дотриматися обіцянки – Оксана вагітна! Вони не дуже раді цій звістці, адже це знову пологи, знову підгузки, крики та безсонні ночі. Сергій заспокоює дружину, можливо тест показує неправильно і не потрібно завчасно панікувати. Але як тільки чоловік забіг у туалет у нього почалася істерика, бо вони тільки почали жити, а тут це… Чи дійсно Оксана вагітна? Які ще пригоди чекають на героїв? Дізнайся чим закінчиться ця історія – дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 24 серія від 30.10.2025 на сайті Нового каналу.

