В тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 7 выпуск Леся Никитюк с Богдановичем направляются на поиски редкого растения на Закарпатье – цветка папоротника. Говорят, он может осуществить любое желание…

По дороге к цветку Леся встретится с кучерявыми свиньями и медведями. А также познакомится с супругами, которые собственноручно восстанавливают целый старинный замок. На их территории кроме двухэтажного замка есть конюшня и огромный парк.

После гостей ведущая тревел-шоу Le Маршрутка 2020 решит посетить город соли на Закарпатье и искупаться в озерах с лечебной соленой водой. Там ее и грязью намажут и солевую комнату покажут. Больше о колоритном крае Закарпатье смотри онлайн в тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 7 выпуск от 12.12.2020 на сайте Нового канала.

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