У тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 7 випуск Леся Нікітюк із Богдановичем прямують на пошуки рідкісної рослини на Закарпатті – квітки папороті. Кажуть, вона може здійснити будь-яке бажання…

Дорогою до квітки Леся зустрінеться з кучерявими свинями та ведмедями. А також познайомиться з подружжям, яке власноруч відбудовує цілий старовинний замок. На їхній території окрім двоповерхового замку є конюшня та величезний парк.

Після гостей ведуча тревел-шоу Le Маршрутка 2020 вирішить відвідати місто солі на Закарпатті та скупатися в озерах із лікувальною солоною водою. Там її і грязюкою намастять, і сольову кімнату покажуть. Більше про колоритний край Закарпаття дивись онлайн у тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 7 випуск від 12.12.2020 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн Le Маршрутка 2 сезон 6 випуск від 05.12.2020