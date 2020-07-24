Куда поехать в выходные недалеко от Киева: ТОП-3 места от Леси Никитюк

Ведущая Нового канала поделилась локациями, которые влюбляют в себя с первого взгляда

Что нужно обязательно делать летом? Правильно, путешествовать! Благо, карантин ослабили, а теплые деньки позволяют исследовать места на свежем воздухе, где риск заражения коронавирусом снижается. Новый канал вместе с Лесей Никитюк и командой «Le Маршрутки» продолжают агитировать путешествовать по Украине. Теперь ведущая познакомит вас с тремя локациями около Киева, куда можно отправиться в выходные.

Киевское море

На самом деле, это не настоящее море. Его создали с помощью дамбы Киевской ГЭС на Днепре. Когда смотришь вдаль, водоем не напоминает реку – второй берег скрывается за горизонтом. Поэтому эту часть Днепра и называют морем. Хоть вода здесь не соленая и не лазурного цвета, на пляжах можно заняться всем тем, чем занимаются на морских курортах: прокатиться на катере, яхте, водном мотоцикле. Позагорать, поплавать, устроить пикник, поставить палатку, заняться виндсерфингом, прокатиться на supboard – в общем, если в этом году вы не попадаете на настоящее морское побережье, такой «морезаменитель» скрасит и выходные, и отпуск.

Этно-село

В 15 км от Киева, в селе Бузова, в сосновом лесу укрылись старинные украинские хатки с соломенной крышей и с рисунками вокруг окон. Это не традиционный этно-музей, где можно все смотреть, а руками трогать нельзя. В «Украинском селе» есть отель, зоопарк, мастерские. Тут научат ковать, лепить посуду или делать подсолнечное масло. Хотите почувствовать себя жителем украинского села 200-летней давности – вам сюда!

Банановая ферма

На окраине того же «Украинского села» расположились «тропики» с бананами, папайей, лимонами, инжиром, авокадо, фейхоа… Настоящую экзотику можно не только увидеть, но и попробовать. И, да, украинские бананы и инжир однозначно вкуснее тех, что продаются в магазине.

А вот какие локации покажет Леся Никитюк вместе с Богданом Богдановичем во втором сезоне «Le Маршрутки», смотрите этой осенью на Новом канале.

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