Карпатское «чудо»: Леся Никитюк обнаружила новый водопад

Ведущая Нового канала собирала бытовые отходы в горах

Наверное, каждый хоть однажды спрашивал себя: «Кто те люди, которые выбрасывают мусор в красивых местах?» Этим вопросом задалась и Леся Никитюк, путешествуя по Украине на своей «Le Маршрутке». Ведущая решила показать хороший пример другим. Ведь сколько бы Новый канал вместе с Леди Ле не агитировали отдыхать в Украине, впечатление портят бытовые отходы в самых неожиданных местах.

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– Карпаты – красивый живописный край, и все его очень любят, – рассказывает ведущая. – Но одна из больших проблем – то, что там много мусорят. Туристы оставляют мусор после себя, где попало. Выбрасывают его из окон машин на обочины. Люди не ценят такое прекрасное место и просто уничтожают природу. Вместе с Богданом Богдановичем мы остановились возле красивого склона вдоль дороги, а там был «водопад» из мусора. Мы не могли на это спокойно смотреть и решили собрать его, чтобы хоть как-то очистить территорию. Увезли на маршрутке, сколько могли. Люди, давайте ценить природу и не оставлять после себя туристические «сюрпризы».

Эпизод войдет в выпуск «Le Маршрутки» во время премьеры этой осенью на Новом канале. Так ведущая хочет показать масштабы проблемы. Ведь если каждый будет выбрасывать даже по маленькой бумажке, в конечном итоге наша страна превратится в сплошную свалку.

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