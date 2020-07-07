Новый каналLе маршруткаНовостиУ Леси Никитюк новый музыкальный хит – «Песня про собаку». Слушаем!

У Леси Никитюк новый музыкальный хит – «Песня про собаку». Слушаем!

На своей страничке в Instagram Леди Ле поделилась смешным видео

Команда проекта «Le Маршрутка» (Новый канал) умеет развлекаться! Они проводят вместе так много времени, что даже решили сколотить свой небольшой музыкальный бэнд – трио «А ми удвох» и даже презентовали первый трек. Как и положено – с видео, на котором на фоне Леси и девочек из команды проекта Богдан Богданович устраивает настоящее жонглерское шоу 🙂

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Тріо «А ми удвох»???? @valeriya_plnsk @lesia_nikituk @vladakatrenko @bohdan_bohdanovych_ Автор пісні @naprocente

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Станет ли хитом «Песня про собаку», пока судить сложно, но услышав ее хотя бы раз, забыть уже невозможно!

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