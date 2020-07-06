Куда поехать летом: ТОП-3 места в Херсонской области от Леси Никитюк

На своей «Le Маршрутке» ведущая Нового канала попала в пустыню, на необитаемый остров и к розовому озеру

С ослаблением карантина украинцы стали мечтать не о пятизвездочных отелях на Бали, а о палатках на берегу Черного моря. Чтобы и отдохнуть, и меньше контактировать с людьми. Леся Никитюк исследовала Черноморские красоты Херсонской области, и готова поделиться своим путеводителем.

Безлюдный Джа

Как только подплываешь к острову Джарылгач, понимаешь – он далеко не безлюдный. Остров кишит туристами. Разочарование сменяется очарованием, когда уходишь вглубь него. Взору открывается настоящая украинская саванна с дикими животными. На острове можно остановиться с палаткой, чтобы почувствовать себя настоящим Робинзоном Крузо.

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Розовые озера

В интернете пользователи умиляются красотой мексиканских озер, которые окрашиваются в девчачий нежный цвет. Чтобы увидеть их, не нужно лететь через океан. Достаточно поехать в село Геройское. Здесь расположилось предприятие по добыче соли. Искупаться в озере не дадут, а о селфи на его фоне можно договориться. Еще одно розовое озеро спряталось в селе Григорьевка. Это местный аналог Мертвого моря с лечебной грязью и высокой концентрацией соли в воде.

Украинская пустыня

Не многие знают, но Херсонская область таит еще один секрет – самую большую пустыню в Европе – Олешковские пески, недалеко от Херсона. Прогуливаясь бескрайними барханами, смотрите под ноги – здесь живет очень ядовитая степная гадюка и смертельно опасный паук-каракурт. А если услышите подозрительный гул, поднимите голову – над вами может пролетать массивный вертолет. Ведь часть территории военные используют для учений.

Еще больше крутых мест Леся Никитюк покажет во второй сезоне «Le Маршрутки» на Новом канале уже этой осенью.

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