«Они не боятся перемен»: Александр Педан – о современной молодежи

Ведущий проекта Improv Live Show, новый сезон которого со 2 октября покажет Новый канал, поделился наблюдениями о преимуществах нынешних студентов

За общением ведущего Нового канала Александра Педана с его детьми, 17-летней Лерой и 5-летним Мариком, невозможно наблюдать без улыбки. Звездный папа проводит много времени с сыном, а с дочерью снял совместный образовательный тревел-проект «УніверCheck». В этом году Лера поступила в университет во Львове и уже живет одна. Педан гордится дочерью и вообще современной молодежью.

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– Сейчас у молодежи больше возможностей. У нас все было в оффлайне. Чтобы попасть на тусу кибернетиков, нужно было идти в университет, там знакомиться, дальше писать научные труды и только тогда вращаться в том кругу. Ты не мог просто написать Илону Маску: «Я хотел бы у вас работать, и у меня есть проект», – смеется Александр. – Сейчас реально все проще. Единственный вопрос, как эта молодежь будет использовать свои возможности. Они имеют больший доступ к информации, но главное – не лениться.

Педан убежден, что с современным объемом информации гораздо труднее работать. Но в то же время и мыслят сейчас студенты шире.

– Мне кажется, что каждое следующее поколение лучше предыдущего, – признается ведущий Improv Live Show, которое со 2 октября покажет Новый канал. – Это всегда новая версия, «новая прошивка». Они имеют наш опыт и обретают свой. Сказать, что мы были лучше… Да ничего подобного! Я считаю, что молодежь всегда лучше предшественников.

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Также большой плюс нынешней молодежи в том, что они попроще относятся к вещам.

– Они не так запариваются. Моя дочь Лера говорит: «На изи», – рассказывает Педан. – Современная молодежь может легко менять работу, место учебы. Поколения до нас были привязаны к работе так, что капец. Посмотрите на наших родителей. К примеру, скоро будет уже 50 лет, как моя мама работает в Хмельницком Национальном университете. Я сменил несколько направлений, но на Новом канале тоже работаю уже больше десяти лет. А это поколение может спокойно прыгать туда-сюда, и это круто! Наша молодежь не боится перемен. И это то, чего действительно не хватало моему поколению и людям старше нас.

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С 24 сентября Новый канал покажет образовательный тревел Александра Педана и его дочери Леры «УніверCheck». Смотрите проект об украинских университетах и досуге для студентов разных городов Украины, сдобренный юмором, по субботам в 7:00!