«Це важко»: Володимир Шумко – про виступи перед військовими

Актор Improv Live Show, який покаже Новий канал, зізнався, що відчуває, коли виходить на сцену

З лютого в Україні майже не проходять святкування і вечірки, а більшість концертів – з благодійною метою. Учасник проекту Improv Live Show, новий сезон якого восени покаже Новий канал, Володимир Шумко активно бере участь у театральних виставах та гумористичних концертах, збираючи кошти для ЗСУ. А от його діяльність як ведучого заходів призупинилася.

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– Якось мені зателефонували з пропозицією провести день народження, – розповідає імпровізатор. – Я озвучив свою ціну і сказав, що з цих коштів мені потрібно ще віддати стільки-то на ЗСУ. А вони мені: «Ви ж розумієте, війна, то може зробите знижку?» Хіба це нормально? Я акуратно відмовився.

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– Бо мені подобаються інтелектуальні ігри. Тим паче, ми під часу квізу ще й провели благодійний аукціон! – каже Шумко. – Взагалі, важко виходити на сцену. Немає такого відчуття, як колись, не отримую колишнього задоволення від сцени.

Водночас актор відчуває, що виступи потрібні! Люди дякують, бо хочуть відволіктися, переключитися, посміятися.

– Я виступав перед різною аудиторію у різних містах. І перед переселенцями, і перед військовими теж. І це справді важко, – зізнається Володимир Шумко. – Вони дякують, але дивляться наче крізь тебе. Просто сприймають, що хтось є, і хтось щось говорить. Ще до повномасштабного вторгнення ми їздили з гумористичним концертом на схід, виступали за шість кілометрів до периметру, де базувалися орки. І тоді було таке саме відчуття… Військові і сміялися, і плескали, але дивилися ніби крізь нас.