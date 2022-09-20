«Щоб усі знали Хмельницького і Мазепу»: Олександр Педан – про важливість знання історії України

Ведучий проекту Improv Live Show, новий сезон якого з другого жовтня покаже Новий канал, поділився ідеями щодо вивчення нашого минулого

Майже сім місяців Україна бореться за свою свободу і культуру. Ми довели всьому світу, що сильні, і боротимемось до останнього. Так було завжди! Наша історія надихає, і її потрібно знати. Вкотре наголосив на цьому громадський діяч та ведучий Нового каналу Олександр Педан.

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– Мені 40 років, і я зараз вивчаю історію, – ділиться Педан. – Можливо, навіть буду робити історичні подкасти. Готовий рвати і вкладатись у те, щоб доносити цю інформацію у простій формі, аби було зрозуміло всім. Наша історія досить важка. Україну «поносило»: то поляки заходили, то московія, то турки, то Османська імперія. Наші гетьмани намагалися це «розрулити». Не зрозуміло було, з ким можна дружити, а хто тебе кине. А кидали, на жаль, усі. Одним словом, наша історія складна. Але подавати її треба максимально просто. Щоб усі розуміли, хто такий Богдан Хмельницький чи Іван Мазепа. Щоб знали, що корисного зробили для України ключові історичні постаті. Мають бути історичні фільми, мультики, YouTube-канали, навіть TikTok. На це зараз шалений попит!

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Вивчення історії нашої країни Олександр радить розпочати з книги Ярослава Грицака «Нарис історії України».

– За час свого існування ця книжка змінювалася тричі, – говорить ведучий проекту Improv Live Show. – Перше видання вийшло після розвалу СРСР, у 1996 році. Подейкують, що ця книга – одна з перших об’єктивних в історії України. А ще автор двічі її доповнював – у 2006 і 2019 роках.

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Знаймо минуле, аби бути сильнішими зараз і в майбутньому. Слава Україні!