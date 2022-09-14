«Потрібно повертати вже зараз»: Олександр Педан – про гумор і розважальний контент

Ведучий проекту Improv Live Show, який восени покаже Новий канал, поділився думками щодо актуальної теми

Часто виникають суперечки стосовно того, що можна собі дозволити під час війни, а що ні. Хтось каже, що потрібно продовжувати жити й насолоджуватись моментами, а хтось думає з точністю до навпаки. Психологи радять не ставити життя на паузу й робити те, що подобається. Щоправда, по-перше, відчувати міру. По-друге, не розголошувати на загал веселі моменти. По-третє, обов’язково продовжувати донатити на ЗСУ. Ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан тієї ж думки. А ще він заговорив про гумор і розважальний контент.

«Це важко»: Володимир Шумко – про виступи перед військовими

– Розважальні проекти на телебачення потрібно повертати вже зараз. Народ дуже їх хоче, – поділився думками Педан в інтерв’ю «24 Каналу». – Зокрема я це побачив у соцмережах, адже вони значно швидший ідентифікатор настроїв населення. Наприклад, хлопці, колеги-гумористи вже відновлюють свою роботу й кличуть на різні шоу. І я бачу, що є великий запит від глядачів. Чи от Новий канал, який не є в марафоні, а просто показує кіно. І людям воно потрібне! Зараз немає чіткої системи вимірювання рейтингів, як раніше, але я бачу, що люди потребують розважального контенту.

Зібрав близько 3 млн грн: Марк Куцевалов з «Пари на мільйон» пройшов 850 км Україною

Ведучий проекту Improv Live Show, яке скоро покаже Новий канал, пояснює, що українці хочуть не так розважитись, як просто повернутися до звичного життя, аби знизити рівень стресу.

– Це важливо психологічно! Ми всі розуміємо, що в країні війна. Та життя ніхто не відміняв, – говорить Олександр. – Якщо ми всі зараз зануримося в депресію, опустимо руки, то ніхто не буде волонтерити, працювати, платити податки. Економіка стане, а на одного бійця потрібно 14 людей, які заробляють. Нам слід до цього звикати і продовжувати жити. Розважальний контент – це психологічна можливість відчути стабільність і спокій.