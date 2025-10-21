Шоу Хто знає? 2 сезон 9 випуск від 21.10.2025 — це вибух гумору, знань і несподіваних рішень! На інтелектуальній арені зустрічаються команди, які вже з перших хвилин заряджають студію енергією. Капітани Вова Дантес і Фіма Константиновський ведуть своїх зіркових партнерів до перемоги — але цього разу боротьба буде по-справжньому запеклою!

У 9 випуску шоу Хто знає? у команді Вови — Сергій Лиховида, людина, яка знає розклад поїздів не гірше за Укрзалізницю і може з гумором підняти настрій навіть у купе. Проти них — Фіма Константиновський і Оксана Гутцайт, досвідчена журналістка й телеведуча, яка блискавично реагує на будь-яке запитання. Хто виявиться найкмітливішим цього разу? Хто розсмішить студію до сліз? Дивись онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 9 випуск від 21.10.2025 на сайті Нового каналу — і не пропустіть найвеселішу гру осені!

