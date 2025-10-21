21 жовтня

Інтелектуальна гра з вибухом сміху! Хто знає? 2 сезон. Випуск 9 від 21.10.2025

Шоу Хто знає? 2 сезон 9 випуск від 21.10.2025 — це вибух гумору, знань і несподіваних рішень! На інтелектуальній арені зустрічаються команди, які вже з перших хвилин заряджають студію енергією. Капітани Вова Дантес і Фіма Константиновський ведуть своїх зіркових партнерів до перемоги — але цього разу боротьба буде по-справжньому запеклою!

У 9 випуску шоу Хто знає? у команді Вови — Сергій Лиховида, людина, яка знає розклад поїздів не гірше за Укрзалізницю і може з гумором підняти настрій навіть у купе. Проти них — Фіма Константиновський і Оксана Гутцайт, досвідчена журналістка й телеведуча, яка блискавично реагує на будь-яке запитання. Хто виявиться найкмітливішим цього разу? Хто розсмішить студію до сліз? Дивись онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 9 випуск від 21.10.2025 на сайті Нового каналу — і не пропустіть найвеселішу гру осені!

Хто знає?  

Хто знає? 2 сезон

Хто знає? 2 сезон 8 випуск

Новий каналХто знає?Сезон 2
Новини каналу
Новини каналу
Інтелектуальна гра з вибухом сміху! Хто знає? 2 сезон. Випуск 9 від 21.10.2025

«Мені 38, я незаміжня – і не страждаю»: Катерина Кузнецова відповіла на тиск суспільства

21 жовтня
Інтелектуальна гра з вибухом сміху! Хто знає? 2 сезон. Випуск 9 від 21.10.2025

«Якщо запитає поради, то ми поговоримо»: Сергій Лиховида – про майбутнє сина

21 жовтня
Інтелектуальна гра з вибухом сміху! Хто знає? 2 сезон. Випуск 9 від 21.10.2025

«Київ 24/7»: Новий канал розпочав зйомки серіаліті

20 жовтня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь