Новая порция юмора и эрудиции ждет тебя? В 3 выпуске шоу Хто знає? 2025 тебя ждет невероятная битва юмора и эрудиции. На сцене — Владимир Дантес и Василий Байдак против Фимы Константиновского и Романа Мещерякова. Сможет ли команда Вовы и Васи оправдать доверие болельщиков, которые поверили в их победу? И как справятся Фима с Романом, когда на кону не только правильные ответы, но и репутация самых эрудированных шутников страны?

Игроки в шоу Хто знає? 2 сезон 3 выпуск будут отвечать на неожиданные вопросы, среди которых и категория с загадочным названием Гуэведосе. Что это вообще такое? Помогут ли фантазия и чувство юмора найти правильный ответ? Узнай все подробности – смотри онлайн шоу Хто знає? 3 сезон 3 выпуск от 09.09.2025 на сайте Нового канала.

