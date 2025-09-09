09 сентября

Вася Байдак vs Рома Мещеряков Хто знає? 2 сезон. Выпуск 3 от 09.09.2025

Новая порция юмора и эрудиции ждет тебя? В 3 выпуске шоу Хто знає? 2025 тебя ждет невероятная битва юмора и эрудиции. На сцене — Владимир Дантес и Василий Байдак против Фимы Константиновского и Романа Мещерякова. Сможет ли команда Вовы и Васи оправдать доверие болельщиков, которые поверили в их победу? И как справятся Фима с Романом, когда на кону не только правильные ответы, но и репутация самых эрудированных шутников страны?

Игроки в шоу Хто знає? 2 сезон 3 выпуск будут отвечать на неожиданные вопросы, среди которых и категория с загадочным названием Гуэведосе. Что это вообще такое? Помогут ли фантазия и чувство юмора найти правильный ответ? Узнай все подробности – смотри онлайн шоу Хто знає? 3 сезон 3 выпуск от 09.09.2025 на сайте Нового канала.

Хто знає?

Хто знає? 2 сезон

Хто знає? 2 сезон 2 выпуск

Новый каналХто знає?Сезон 2
Новости проекта
Новости проекта
Вася Байдак vs Рома Мещеряков Хто знає? 2 сезон. Выпуск 3 от 09.09.2025

«Суперсырный попкорн, кошка и жена»: что делает счастливым Васю Байдака

09 сентября
Вася Байдак vs Рома Мещеряков Хто знає? 2 сезон. Выпуск 3 от 09.09.2025

«Я отец трех дочерей!» Назар Заднепровский – о новом сериале

08 сентября
Вася Байдак vs Рома Мещеряков Хто знає? 2 сезон. Выпуск 3 от 09.09.2025

«Нет права на ошибку»: как Александр Рудинский совмещает съемки и игру в театре

08 сентября
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь