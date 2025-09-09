Нова порція гумору та ерудиції чекає на тебе? У 3 випуску шоу Хто знає? 2025 на тебе чекає неймовірна битва гумору та ерудиції. На сцені — Володимир Дантес та Василь Байдак проти Фіми Константиновського та Романа Мещерякова. Чи зможе команда Вови та Васі виправдати довіру вболівальників, які повірили у їхню перемогу? І як впораються Фіма з Романом, коли на кону не лише правильні відповіді, а й репутація найерудованіших жартівників країни?

Гравці у шоу Хто знає? 2 сезон 3 випуск відповідатимуть на несподівані запитання, серед яких і категорія з таємничою назвою Гуеведосе. Що це взагалі таке? Чи допоможе фантазія і почуття гумору знайти правильну відповідь? Дізнайся всі подробиці – дивись онлайн шоу Хто знає? 3 сезон 3 випуск від 09.09.2025 на сайті Нового каналу.

