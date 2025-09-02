Смотри онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 2 выпуск от 02.09.2025 на сайте Нового канала, где сойдутся две мощные команды. Капитан Владимир Дантес приведет в игру Александра Терена – ветерана войны, общественного деятеля и героя многочисленных историй. Их соперником станет Фима Константиновский, который будет играть вместе с невероятной Златой Огневич – певицей с уникальным голосом в три с половиной октавы.

Во 2 выпуске шоу Хто знає? 2025 тебя ждут 12 неожиданных вопросов: от курьезных фактов и странных терминов до тем, которые действительно требуют знаний. Удивит ли кого-нибудь Тянь Дунся? Кто вспомнит Одиннадцать друзей Оушена? И какие ответы рассмешат студию больше всего? Не пропусти – узнай, кто на этот раз возьмет верх! Смотри онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 2 выпуск от 02.09.2025 на сайте Нового канала.

