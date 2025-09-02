02 вересня

Олександр Терен vs Злата Огнєвіч. Хто знає? 2 сезон. Випуск 2 від 02.09.2025

Дивись онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 2 випуск від 02.09.2025 на сайті Нового каналу, де зійдуться дві потужні команди. Капітан Володимир Дантес приведе у гру Олександра Терена – ветерана війни, громадського діяча та героя численних історій. Їхнім суперником стане Фіма Константиновський, який гратиме разом із неймовірною Златою Огнєвіч – співачкою з унікальним голосом у три з половиною октави.

У 2 випуску шоу Хто знає? 2025 на тебе чекає 12 несподіваних запитань: від курйозних фактів і дивних термінів до тем, що справді потребують знань. Чи здивує когось Тянь Дунся? Хто згадає Одинадцять друзів Оушена? І які відповіді розсмішать студію найбільше? Не пропусти – дізнайся, хто цього разу візьме верх! Дивись онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 2 випуск від 02.09.2025 на сайті Нового каналу.

Хто знає?

Хто знає? 2 сезон

Хто знає? 2 сезон 1 випуск

Новий каналХто знає?Сезон 2
