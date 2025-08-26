26 августа

Шоу Хто знає? 2025 возвращается с новым сезоном и новыми вызовами! В премьерном выпуске 2 сезона встретятся команды: Вова Дантес и Назар Заднепровский – актер театра, кино, дубляжа и народный артист Украины. Фима Константиновский и Виталина Библив – талантливая актриса, звезда сериала Будиночок на щастя.

В 1 выпуске шоу Хто знає? 2 сезон игроков ждут 12 категорий, среди которых и серьезные вопросы, и настоящие курьезы. Каждый правильный ответ — это 1000 гривен, а финал дарит шанс удвоить выигрыш. Все заработанное пойдет на благотворительность, поэтому шоу дарит не только развлечение, но и доброе дело.

Могут ли настоящие крысы служить в армии? Кто удивит неожиданными знаниями, а кто станет королем шуток? Узнай прямо сейчас — смотри онлайн интеллектуально-развлекательное шоу Хто знає? 2 сезон 1 выпуск от 26.08.2025 на сайте Нового канала.

