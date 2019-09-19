До лета осталось всего два месяца, а это значит, что пора бы задуматься о том, как ты будешь выглядеть на пляже. Если что, еще есть время записаться в спортзал, бассейн, или просто внести в свой график ежедневные пробежки и тренировки на свежем воздухе. Но если ты не готова к усиленным длительным занятиям, украинские знаменитости знают, как похудеть всего за 7 дней! Даша Астафьева, Ната Смирина, Оля Цибульская и Даша Коломиец поделились с G.SPACE своими секретами. Записывай!

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