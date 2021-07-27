Хочеш виглядати круто влітку? Його половина вже минула, проте в будь-якому випадку у тебе ще є час записатися у спортзал, басейн, або просто внести до свого графіку щоденні пробіжки і тренування на свіжому повітрі. Але якщо ти не готова до посилених тривалих занять, українські знаменитості знають, як схуднути всього за 7 днів! Даша Астаф'єва, Ната Сміріна, Оля Цибульська і Даша Коломієць поділилися з G.SPACE своїми секретами. Записуй!

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