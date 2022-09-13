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Тина Кароль похвасталась капустой с огорода: «Что посеешь — то и пожнешь»

Тина Кароль похвасталась капустой с огорода: Что посеешь — то и пожнешь

Певица Тина Кароль, летом вернувшаяся в Киев, похвасталась урожаем этого года со своего огорода

В своем Telegram-канале артистка показала фото, где она в спортивном луке стоит с большой свежей капустой.

– Что посеешь – то и пожнешь. Во всех смыслах, – написала она.

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Тина Кароль похвасталась капустой с огорода: Что посеешь — то и пожнешь

Фанаты певицы в восторге не только от урожая Тины, но и ее внешнего вида.

  • Тина Кароль похвасталась капустой с огорода: Что посеешь — то и пожнешь
  • Тина Кароль похвасталась капустой с огорода: Что посеешь — то и пожнешь
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Тина Кароль похвасталась капустой с огорода: Что посеешь — то и пожнешь

Фото Instagram, Telegram

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