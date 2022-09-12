Надя Дорофеєва показала домашнє фото з Кацуріним (ФОТО)

Українська співачка Надя Дорофєєва показала нове фото з коханим Михайлом Кацуріним

Знімок вона виклала у свій Instagram.

– Вліз у мою щоденну рубрику, — підписала кадр у дзеркалі Надя Дорофєєва.

На фото співачка позує в сірому оверсайз піджаку, чорній кофтині та вільних штанах, тримаючи в руках темну сумку-багет. Волосся зірка сцени зібрала у хвіст. Тим часом київський ресторатор продемонстрував образ у схожих тонах — сірі штани та піджак та сорочку у клітинку, додавши до образу темну бейсболку. На знімку в інста-сторі Михайло Кацурін цілує свою кохану.

Про свої стосунки Дорофєєва та Кацурін офіційно розповіли у червні 2022. До цього про роман між ними лише ходили чутки у мережі. Зокрема закохану пару помітили на вулицях Барселони на початку весни цього ж року.

Тим часом колишній коханий артистки Володимир Дантес також підтвердив свої нові стосунки з ексдружиною Міші Кацуріна – Дашою. Пара раніше тривалий час підігрівала чутки про свої не лише дружні стосунки, демонструючи відверті та родинні кадри у соцмережах.

Фото Instagram

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