Смачна страва, яка підійде вегетаріанцям
Цвітну капусту варто включити в свій осінній раціон. Адже крім того, що вона корисна, ще й дуже легко готується. Її можна варити, запікати, обсмажувати і навіть робити з неї соуси. Пропонуємо вам приготувати смачний стейк з цвітної капусти з овочевим соусом за рецептом Шефа та експерта реаліті «На ножах» Алекса Якутова.
Алекс Якутов – про важливість мови: «Окупанти міняють таблички в захоплених містах»
Вам знадобляться:
- Цвітна капуста – 500 г
- Яйця – 2 шт.
- Борошно – 150 г
- Сухарі Panko або панірувальні – 200 г
- Олія – 100 г
- Картопля – 2 шт.
- Вершкове масло – 2 ст. л.
- Овочевий бульйон – 50 – 100 г
- Часник – 4 зубчики
- Зіра, сіль, перець, цукор – за смаком
- Вершки – 50 мл
- Пармезан – 70 г (за бажанням)
Приготування:
- Капусту миємо, розрізаємо на половинки та нарізаємо стейки товщиною приблизно 2,5 см. Солимо, перчимо з двох боків. Маленькі обрізки не викидаємо, вони нам знадобляться.
- Змішуємо яйця з невеликою кількістю води.
- Стейки обвалюємо в борошні з усіх сторін, потім обмочуємо в яйце, а далі обвалюємо в сухарях.
- Розігріваємо сковорідку з олією, добре підсмажуємо капусту з обох боків, перевертаючи приблизно тричі, але дивіться за ситуацією. Стейк має вийти трішки «аль денте».
- Для покращення смаку можна потерти на підсмажений стейк пармезан і перевернути його досмажуватись сиром вниз. Так само треба зробити з іншого боку. Тоді ви отримаєте хрумку сирну скоринку. Але це не обов’язково.
- Тепер очищаємо картоплю та дрібно нарізаємо. Беремо обрізки цвітної капусти та обсмажуємо їх на сковорідці з часником і картоплею у вершковому маслі та олії. Додаємо дрібку зіри, сіль, цукор.
- Коли усе обсмажиться, вливаємо вершки з овочевим бульйоном і тушкуємо 15 хвилин.
- Перебиваємо овочі блендером. Якщо потрібно, доводимо до смаку сіллю та перцем. Вийде картопляно-капустяний крем.
- Викладаємо на тарілку спочатку крем, а зверху стейк.
Смачного!
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