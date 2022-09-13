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Стейк з цвітної капусти під овочевим соусом від Алекса Якутова

Стейк з цвітної капусти під овочевим соусом від Алекса Якутова

Смачна страва, яка підійде вегетаріанцям

Цвітну капусту варто включити в свій осінній раціон. Адже крім того, що вона корисна, ще й дуже легко готується. Її можна варити, запікати, обсмажувати і навіть робити з неї соуси. Пропонуємо вам приготувати смачний стейк з цвітної капусти з овочевим соусом за рецептом Шефа та експерта реаліті «На ножах» Алекса Якутова.

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Стейк з цвітної капусти під овочевим соусом від Алекса Якутова

Вам знадобляться:

  • Цвітна капуста – 500 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Борошно – 150 г
  • Сухарі Panko або панірувальні – 200 г
  • Олія – 100 г
  • Картопля – 2 шт.
  • Вершкове масло – 2 ст. л.
  • Овочевий бульйон – 50 – 100 г
  • Часник – 4 зубчики
  • Зіра, сіль, перець, цукор – за смаком
  • Вершки – 50 мл
  • Пармезан – 70 г (за бажанням)

Стейк з цвітної капусти під овочевим соусом від Алекса Якутова

Приготування:

  1. Капусту миємо, розрізаємо на половинки та нарізаємо стейки товщиною приблизно 2,5 см. Солимо, перчимо з двох боків. Маленькі обрізки не викидаємо, вони нам знадобляться.
  2. Змішуємо яйця з невеликою кількістю води.
  3. Стейки обвалюємо в борошні з усіх сторін, потім обмочуємо в яйце, а далі обвалюємо в сухарях.
  4. Розігріваємо сковорідку з олією, добре підсмажуємо капусту з обох боків, перевертаючи приблизно тричі, але дивіться за ситуацією. Стейк має вийти трішки «аль денте».
  5. Для покращення смаку можна потерти на підсмажений стейк пармезан і перевернути його досмажуватись сиром вниз. Так само треба зробити з іншого боку. Тоді ви отримаєте хрумку сирну скоринку. Але це не обов’язково.
  6. Тепер очищаємо картоплю та дрібно нарізаємо. Беремо обрізки цвітної капусти та обсмажуємо їх на сковорідці з часником і картоплею у вершковому маслі та олії. Додаємо дрібку зіри, сіль, цукор.
  7. Коли усе обсмажиться, вливаємо вершки з овочевим бульйоном і тушкуємо 15 хвилин.
  8. Перебиваємо овочі блендером. Якщо потрібно, доводимо до смаку сіллю та перцем. Вийде картопляно-капустяний крем.
  9. Викладаємо на тарілку спочатку крем, а зверху стейк.

Смачного!

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