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Анна Трінчер показала сукню для весілля: чому всі відмовляють співачку? (ФОТО)

Анна Трінчер показала сукню для весілля: чому всі відмовляють співачку? (ФОТО)

Співачка і акторка Анна Трінчер активно готується до весілля і вже навіть вибрала сукню для заходу

Підписників здивувало те, що для розпису вона придбала вбрання жовтого кольору. В деяких це навіть  викликало обурення і непорозуміння.

– Щоб ви розуміли, в мій дірект бомблять вже протягом трьох днів стосовно жовтої сукні, і всі мене відмовляють одягати жовтий колір, – розказала Аня.

Все це відбувається через те, що в народі вважається, що не можна одягати жовту сукню на весілля, адже жовтий колір – до розлучення.

 

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– Напевно, якби я вірила в забубони, я б не показувала навіть своє життя з коханим, бо щастя любить тишу. Але мені абсолютно начхати на все це, бо головне – це кохання. Воно або є, або його немає. І неважливо, ви в жовтій сукні, червоній, чорній… На весіллі, на розписі… Це абсолютно неважливо, там паче, що, мало пар, які виходили заміж в білому, а потім розлучалися? – запитала Аня.

Закохані зніли жартівливе відео, де наречений співачки, блогер Олександр Волошин запитав, чи не планує його майбутня дружина таки змінити свою думку стосовно весільного луку.

 

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Публикация от @annatrincher_official

Фото Instagram

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