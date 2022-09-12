Надя Дорофеева показала домашнее фото с Кацуриным (ФОТО)

Украинская певица Надя Дорофеева показала новое фото с любимым Михаилом Кацуриным

Снимок она выложила в свой Instagram.

– Влез в мою ежедневную рубрику, – подписала кадр в зеркале Надя Дорофеева.

На фото певица позирует в сером оверсайзе пиджака, черной кофте и свободных брюках, держа в руках темную сумку-багет. Волосы звезда сцены собрала в хвост. Тем временем киевский ресторатор продемонстрировал образ в схожих тонах — серые брюки и пиджак и рубашку в клетку, добавив в образ темную бейсболку. На снимке в институте Михаил Кацурин целует свою любимую.

О своих отношениях Дорофеева и Кацурин официально рассказали в июне 2022 года. До этого о романе между ними только ходили слухи в сети. В частности, влюбленную пару заметили на улицах Барселоны в начале весны этого же года.

Между тем, бывший любимый артистки Владимир Дантес также подтвердил свои новые отношения с экс-женой Миши Кацурина — Дашей. Пара ранее долго подогревала слухи о своих не только дружеских отношениях, демонстрируя откровенные и семейные кадры в соцсетях.

Фото Instagram

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