Даша Кацуріна розповіла про стосунки з Дантесом: «Мені дуже пощастило»

Співвласниця мережі ресторанів Даша Кацуріна написала пост в Instagram для тих дівчат, які зараз переживають розлучення, а також підтвердила свої стосунки з Володимиром Дантесом

Все-таки підписники були праві та не дарма підозрювали про стосунки Даші Кацуріної та Володимира Дантеса, які нещодавно розлучились зі своїми парами.

Зараз дивляться

– Перше і найголовніше, що я зрозуміла. Дозволити собі побути у розпачі, жаліти себе і давати жаліти себе подругам — можна. Цей стан жертви він такий тепленький, у ньому так добре і нікуди не хочеться, але це пастка, яка нас засмокчує і зупиняє у розвитку. Коли починаєте відчувати цю пастку — треба ідти далі. Що допомагає ідти далі мені? Закохатися у свого друга))))))) Вова був поруч у найскладніший момент і мені дуууууже пощастило. Дуже, – написала Даша в своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Katsurina ???????? (@dasha_katsurina)

Ну нарешті: Дантес опублікував фото поцілунку з Дашею Кацуріною (ФОТО)

Даша також порадила своїм підписницям більше любити себе та знайти хорошого терапевта, на якого не шкодувати грошей. Дівчина також зазначила, що «навіть якщо все добре деякий час, ти живеш далі, все одно виникатимуть тригери і можна проревіти 3 години, як я позавчора».

Светр, який «спалив» роман: Дантес таки зустрічається з Дашею Кацуріною?

Крім цього, в своїх сторіс Даша виклала особисті фото та відео з Дантесом та своїми дітьми, які підписала так: «Кохаю тебе та вже сумую».

А згодом в коханні до Даші зізнався і Вова Дантес. Тому тепер вже можемо не здогадуватися, а точно знати – вони разом.

Фото Instagram

Читай також:

Макс Барських показав чуттєві кадри зі своєї школи у Херсоні

Маріупольський виконавець розповів свою історію у новій пісні «Крізь мене»