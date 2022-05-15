Украина заняла второе место по количеству набранных голосов в истории «Евровидения»

Представители Украины группа KALUSH Orchestra с 631 голосом заняла второе место в истории песенного конкурса

Прогнозы букмекеров сбылись: Украина победила на «Евровидении 2022»! KALUSH Orchestra с песней «Stefania» получили 631 голос суммарно от зрителей и жюри, тем самым уверенно войдя в историю песенного конкурса. Украинцы заняли второе место по количеству полученных голосов за все годы существования «Евровидения», уступив лишь Сальвадору Собралу, который в 2017 году получил 758 баллов.

Kalush Orchestra призвали помочь Мариуполю в конце выступления Евровидение 2022 (ВІДЕО)

Поздравляем наших победителей, группу KALUSH Orchestra и готовимся принимать «Евровиение 2023» в свободной Украине под мирным украинским небом! Слава Украине!

И предлагаем вам еще раз посмотреть победное выступление Украины на «Евровидении-2022»: