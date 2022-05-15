Україна перемогла на «Євробаченні 2022: як це було

Це сталося! Україна почула таке заповітне слово «Перемога!», хай поки на «Євробаченні 2022», але ми впевнені – це лише початок. Українські представники, гурт KALUSH з піснею «Stefania» посіли перше місце та виграли пісенний конкурс

14 травня 2022 року відбувся фінал «Євробачення 2022», який проходив у Турині. Букмекери протягом останніх тижнів підготовки до конкурсу впевнено ставили на перемогу України, а сьогодні зранку ставка на перемогу KALUSH Orchestra складала рекордні 60%!

Тому ніхто й не сумнівався, що Україна стане переможцем «Євробачення 2022». Так і сталося! Глядачі віддали Україні цілих 439 голосів!

Гурт KALUSH з піснею “Stefania” посів перше місце на “Євробаченні 2022”, а це означає, що у 2023 році пісенний конкурс за правилами має відбуватися в Україні. Як думаєте, в якому місті проходитиме Євробачення 2023?

А поки що пропонуємо знову переглянути переможний виступ KALUSH Orchestra у фіналі «Євробачення 2022»: