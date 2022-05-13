Евровидение 2022: кто прошел в финал конкурса после второго полуфинала 12 мая

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Во четверг, 12 мая, в итальянском городе Турин прошел первый полуфинал «Евровидения-2022», где определились финалисты песенного конкурса
Во втором полуфинале выступали представители 18 стран: Финляндия, Израиль, Сербия, Азербайджан, Грузия, Мальта, Сан Марино, Австралия, Кипр, Ирландия, Эстония, Румыния, Польша, Черногория, Бельгия, Швеция и Чехия. Из них только 10 попали в финал.
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Список участников, прошедших в гранд-финал «Евровидения-2022» из второго полуфинала (выделено):
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