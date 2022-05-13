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Євробачення 2022: хто пройшов у фінал конкурсу після першого півфіналу 12 травня

Євробачення 2022: хто пройшов у фінал конкурсу після другого півфіналу 12 травня

У четвер, 12 травня, в італійському місті Турин пройшов другий півфінал «Євробачення-2022», де визначилися фіналісти пісенного конкурсу

У другому півфіналі виступали представники 18 країн: Фінляндія, Ізраїль, Сербія, Азербайджан, Грузія, Мальта, Сан Маріно, Австралія, Кіпр, Ірландія, Естонія, Румунія, Польща, Чорногорія, Бельгія, Швеція та Чехія. З них тільки 10 потрапили до фіналу.

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Список учасників, які пройшли в гранд-фінал «Євробачення-2022» з другого півфіналу (виділено):

  1. Фінляндія: The Rasmus — Jezebel
  2. Ізраїль: Michael Ben David — IM
  3. Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano
  4. Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black
  5. Грузія: Circus Mircus — Lock Me In
  6. Мальта: Емма Мускат І Ам ( What I Am)
  7. Сан Маріно: Achille Lauro — Stripper
  8. Австралія: Sheldon Riley — Not The Same
  9. Кіпр: Andromache — Ela
  10. Ірландія: Brooke — That’s Rich
  11. Північна Македонія: Andrea — Circles
  12. Естонія: Stefan — Hope
  13. Румунія: WRS — Llámame
  14. Польща: Ochman — River
  15. Чорногорія: Vladana — Breathe
  16. Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You
  17. Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer
  18. Чехія: We Are Domi — Lights Off

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