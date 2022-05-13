Євробачення 2022: хто пройшов у фінал конкурсу після другого півфіналу 12 травня

У четвер, 12 травня, в італійському місті Турин пройшов другий півфінал «Євробачення-2022», де визначилися фіналісти пісенного конкурсу

У другому півфіналі виступали представники 18 країн: Фінляндія, Ізраїль, Сербія, Азербайджан, Грузія, Мальта, Сан Маріно, Австралія, Кіпр, Ірландія, Естонія, Румунія, Польща, Чорногорія, Бельгія, Швеція та Чехія. З них тільки 10 потрапили до фіналу.

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Список учасників, які пройшли в гранд-фінал «Євробачення-2022» з другого півфіналу (виділено):

Фінляндія: The Rasmus — Jezebel Ізраїль: Michael Ben David — IM Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black Грузія: Circus Mircus — Lock Me In Мальта: Емма Мускат І Ам ( What I Am) Сан Маріно: Achille Lauro — Stripper Австралія: Sheldon Riley — Not The Same Кіпр: Andromache — Ela Ірландія: Brooke — That’s Rich Північна Македонія: Andrea — Circles Естонія: Stefan — Hope Румунія: WRS — Llámame Польща: Ochman — River Чорногорія: Vladana — Breathe Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer Чехія: We Are Domi — Lights Off

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