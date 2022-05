Легендарная группа The Rasmus во втором полуфинале «Евровидения 2022» 12 мая поразила публику своим выступлением и получила безумную поддержку от еврофанов.

Финские рокеры The Rasmus, чей трек In the shadows в 2000-х разрывал все хит-парады, до сих пор остается в плейлистах многих людей в разных уголках мира. Поэтому, когда стало известно, что именно они будут представлять Финляндию на «Евровидении 2022» в Турине, фаны были в восторге!

Однако в истории «Евровидения» много случаев, когда популярные много лет группы на самом песенном конкурсе занимают низкие позиции, иногда даже вообще не выходя в финал. Поэтому каждая такая группа понимает, что на кону – ее репутация, которую можно потерять из-за одного неудачного выступления.

Однако когда еще в начале 2022 года в сети появился трек Jezebel, который The Rasmus написали для Евровидения, он сразу полюбился и фанам группы, и фанам конкурса. Поэтому когда 12 мая после выступления в полуфинале стало известно, что The Rasmus проходят в финал, это никого не удивило, ведь песня действительно достойна внимания и места в финале «Евровидения-2022».

Уже известно, что в финале 14 мая The Rasmus буду выступать четвертыми. Посмотрим, удастся ли им порадовать публику и получить высокие баллы от жюри и зрителей!

Украина в финале «Евровидения 2022» будет выступать 12-ой.

Напомним, что накануне первого полуфинала финская группа The Rasmus спела вместе с KALUSH Orchestra конкурсную украинскую песню Stefania.