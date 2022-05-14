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Kalush Orchestra призвали помочь Мариуполю в конце выступления Евровидение 2022 (ВІДЕО)

Kalush Orchestra призвали помочь Мариуполю в конце выступления Евровидение 2022 (ВИДЕО)

Kalush Orchestra выступили в финале Евровидения-2022 под номером 12 и призвали прямо со сцены помочь Украине!

Украинская группа после своего выступления, прямо на сцене, призывала весь мир помочь Украине, спасти Мариуполь и Азовсталь! Невероятный респект им!

Несмотря на то, что это против правил, и что за политический призыв они могут получить штраф на конкурсе, Kalush Orchestra не побоялись и высказали свою позицию, которая сейчас так важна для Украины.

Kalush Orchestra призвали помочь Мариуполю в конце выступления Евровидение 2022 (ВИДЕО)

Напомним, что в группу с просьбой привлечь внимание Европы к ужасам, происходящим в Мариуполе и Азовстали, ранее обращалась Алина Паш.

 

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Публикация от Alina Pash (@alinapash)

А также рэпер Otoy, брат которого считается пропавшим без вести в Азовстали.

 

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Публикация от I AM OTOY (@otoysounds)

Фото — Instagram

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