Kalush Orchestra призвали помочь Мариуполю в конце выступления Евровидение 2022 (ВИДЕО)

Kalush Orchestra выступили в финале Евровидения-2022 под номером 12 и призвали прямо со сцены помочь Украине!
Украинская группа после своего выступления, прямо на сцене, призывала весь мир помочь Украине, спасти Мариуполь и Азовсталь! Невероятный респект им!
Несмотря на то, что это против правил, и что за политический призыв они могут получить штраф на конкурсе, Kalush Orchestra не побоялись и высказали свою позицию, которая сейчас так важна для Украины.
Напомним, что в группу с просьбой привлечь внимание Европы к ужасам, происходящим в Мариуполе и Азовстали, ранее обращалась Алина Паш.
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А также рэпер Otoy, брат которого считается пропавшим без вести в Азовстали.
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