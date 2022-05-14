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Евровидение 2022: финал 14 мая смотреть онлайн

Евровидение 2022. Онлайн трансляция конкурса — финал от 14.05.2022

Смотреть онлайн Евровидение 2022 — прямая трансляция долгожданного музыкального конкурса на сайте Нового канала! Смотреть онлайн финал конкурса Евровидение прямо сейчас. 

Смотреть на официальном канале Eurovision 2022 или на канале Евровидения Украина.

Порядок выступления стран-участниц в финале конкурса:

  1. Чехия: We Are Domi – Lights Off
  2. Румыния: WRS – Llámame
  3. Португалия: MARO – Saudade, Saudade
  4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
  5. Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry
  6. Франция: Alvan & Ahez – Fulenn
  7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
  8. Армения: Rosa Linn – Snap
  9. Италия: Mahmood & Blanco – Brividi
  10. Испания: Chanel – SloMo
  11. Нидерланды: S10 – De Diepte
  12. Украина: Kalush Orchestra – Стефания
  13. Германия: Malik Harris – Rockstars
  14. Литва: Monika Liu – Sentimentai
  15. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
  16. Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You
  17. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
  18. Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól
  19. Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul
  20. Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
  21. Австралия: Sheldon Riley – Not The Same
  22. Великобритания: Sam Ryder – SPACE MAN
  23. Польша: Ochman – River
  24. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano
  25. Эстония: Stefan – Hope

Мы уже рассказывали, кто победит на Евровидении 2022 по мнению букмекеров — всегда интересно сбудутся ли прогнозы.

А, если ты пропустил второй полуфинал конкурса Евровидение 2022, можешь посмотреть его здесь!

Если же ты хочешь пересмотреть первый полуфинал конкурса Евровидение 2022, можешь посмотреть его здесь!

Фото: @eurovision.ua

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