Евровидение 2022. Онлайн трансляция конкурса — финал от 14.05.2022

Смотреть онлайн Евровидение 2022 — прямая трансляция долгожданного музыкального конкурса на сайте Нового канала! Смотреть онлайн финал конкурса Евровидение прямо сейчас.
Смотреть на официальном канале Eurovision 2022 или на канале Евровидения Украина.
Порядок выступления стран-участниц в финале конкурса:
- Чехия: We Are Domi – Lights Off
- Румыния: WRS – Llámame
- Португалия: MARO – Saudade, Saudade
- Финляндия: The Rasmus – Jezebel
- Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry
- Франция: Alvan & Ahez – Fulenn
- Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
- Армения: Rosa Linn – Snap
- Италия: Mahmood & Blanco – Brividi
- Испания: Chanel – SloMo
- Нидерланды: S10 – De Diepte
- Украина: Kalush Orchestra – Стефания
- Германия: Malik Harris – Rockstars
- Литва: Monika Liu – Sentimentai
- Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
- Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
- Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól
- Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul
- Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
- Австралия: Sheldon Riley – Not The Same
- Великобритания: Sam Ryder – SPACE MAN
- Польша: Ochman – River
- Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano
- Эстония: Stefan – Hope
Мы уже рассказывали, кто победит на Евровидении 2022 по мнению букмекеров — всегда интересно сбудутся ли прогнозы.
А, если ты пропустил второй полуфинал конкурса Евровидение 2022, можешь посмотреть его здесь!
Если же ты хочешь пересмотреть первый полуфинал конкурса Евровидение 2022, можешь посмотреть его здесь!
Фото: @eurovision.ua