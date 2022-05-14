Евровидение 2022. Онлайн трансляция конкурса — финал от 14.05.2022

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Порядок выступления стран-участниц в финале конкурса:

Чехия: We Are Domi – Lights Off Румыния: WRS – Llámame Португалия: MARO – Saudade, Saudade Финляндия: The Rasmus – Jezebel Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry Франция: Alvan & Ahez – Fulenn Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Армения: Rosa Linn – Snap Италия: Mahmood & Blanco – Brividi Испания: Chanel – SloMo Нидерланды: S10 – De Diepte Украина: Kalush Orchestra – Стефания Германия: Malik Harris – Rockstars Литва: Monika Liu – Sentimentai Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Австралия: Sheldon Riley – Not The Same Великобритания: Sam Ryder – SPACE MAN Польша: Ochman – River Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano Эстония: Stefan – Hope

Мы уже рассказывали, кто победит на Евровидении 2022 по мнению букмекеров — всегда интересно сбудутся ли прогнозы.

А, если ты пропустил второй полуфинал конкурса Евровидение 2022, можешь посмотреть его здесь!

Если же ты хочешь пересмотреть первый полуфинал конкурса Евровидение 2022, можешь посмотреть его здесь!

Фото: @eurovision.ua