Попит на запити «Азовсталь» та «Маріуполь» у пошуку Google виріс у кілька разів після виступу KALUSH Orchestra

Після того, як на «Євробаченні-2022» представники України, гурт KALUSH Orchestra наприкінці свого виступу закликали Європу врятувати Маріуполь та «Азовсталь», сотні користувачів кинулися шукати інформацію про те, що відбувається на «Азовсталі». Все не дарма, хлопці!

Повідомляється, що орієнтовно 200 мільйонів глядачів з усього світу побачили звернення Kalush Orchestra

Полк «АЗОВ» написав слова подяки гурту KALUSH Orchestra за сміливу заяву.

А в мережі вже обговорюють, чи не дискваліфікують Україну за порушення правил. Заспокоїмо вас: порушення не було! За правилами на «Євробаченні» «Заборонено політичні висловлювання, не допускаються нецензурні чи образливі висловлювання та комерційні повідомлення», а нічого подібного від фронтменту KALUSH Orchestra Олега Псюка не прозвучало.

Тож продовжуємо вірити у перемогу України на «Євробаченні-2022»!

Євробачення 2022: фінал 14 травня дивитися онлайн