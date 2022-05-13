Евровидение 2022 финал: кто прошел и порядок выступления участников

Вот и прошли первый и второй полуфиналы конкурса Евровидение 2022. Во вторник, 10 мая, мы узнали первую десятку финалистов. В четверг, 12 мая, прибавилось еще десять финалистов. А теперь в субботу, 14 мая, мы наконец-то увидим большой финал конкурса Евровидение 2022!
Кто прошел в финал Евровидения 2022 после второго полуфинала — читай здесь.
В каком же порядке будут выступать страны в финале Евровидения 2022 года? Новый канал тебе все расскажет.
Порядок выступлений финалистов конкурса Евровидение 2022
- Чехия: We Are Domi – Lights Off
- Румыния: WRS – Llámame
- Португалия: MARO – Saudade, Saudade
- Финляндия: The Rasmus – Jezebel
- Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry
- Франция: Alvan & Ahez – Fulenn
- Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
- Армения: Rosa Linn – Snap
- Италия: Mahmood & Blanco – Brividi
- Испания: Chanel – SloMo
- Нидерланды: S10 – De Diepte
- Украина: Kalush Orchestra – Стефания
- Германия: Malik Harris – Rockstars
- Литва: Monika Liu – Sentimentai
- Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
- Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
- Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól
- Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul
- Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
- Австралия: Sheldon Riley – Not The Same
- Великобритания: Sam Ryder – SPACE MAN
- Польша: Ochman – River
- Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano
- Эстония: Stefan – Hope
Конечно, мы будем болеть за своих Kalush Orchestra – Stefania! Как хочется скорее увидеть это шоу.
Фото — eurovision.tv, EBU/CORINNE CUMMING
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