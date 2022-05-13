Евровидение 2022 финал: кто прошел и порядок выступления участников

Вот и прошли первый и второй полуфиналы конкурса Евровидение 2022. Во вторник, 10 мая, мы узнали первую десятку финалистов. В четверг, 12 мая, прибавилось еще десять финалистов. А теперь в субботу, 14 мая, мы наконец-то увидим большой финал конкурса Евровидение 2022!

Кто прошел в финал Евровидения 2022 после второго полуфинала — читай здесь.

В каком же порядке будут выступать страны в финале Евровидения 2022 года? Новый канал тебе все расскажет.

Порядок выступлений финалистов конкурса Евровидение 2022

Чехия: We Are Domi – Lights Off Румыния: WRS – Llámame Португалия: MARO – Saudade, Saudade Финляндия: The Rasmus – Jezebel Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry Франция: Alvan & Ahez – Fulenn Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Армения: Rosa Linn – Snap Италия: Mahmood & Blanco – Brividi Испания: Chanel – SloMo Нидерланды: S10 – De Diepte Украина: Kalush Orchestra – Стефания Германия: Malik Harris – Rockstars Литва: Monika Liu – Sentimentai Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Австралия: Sheldon Riley – Not The Same Великобритания: Sam Ryder – SPACE MAN Польша: Ochman – River Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano Эстония: Stefan – Hope

Конечно, мы будем болеть за своих Kalush Orchestra – Stefania! Как хочется скорее увидеть это шоу.

Фото — eurovision.tv, EBU/CORINNE CUMMING

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